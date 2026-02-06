Еврокомиссия представила новый пакет санкций против России

18:38 6.02.2026

Еврокомиссия представила новый, 20-й пакет санкций против России. Его главным элементом станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишут «Ведомости».

Также в санкционный список планируется включить еще 43 танкера. Общее число таких судов, по данным Еврокомиссии, увеличится до 640. Кроме того, ЕС намерен ограничить приобретение новых танкеров и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов, что, по словам фон дер Ляйен, должно дополнить принятый недавно запрет на импорт СПГ.

Финансовые меры предполагают дальнейшее ужесточение ограничений для российской банковской системы. Евросоюз намерен внести в санкционные списки еще 20 региональных банков, а также платформы, обеспечивающие торговлю криптовалютами, чтобы сократить возможности обхода ограничений. «Мы также нацелены на ряд банков в третьих странах, причастных к содействию незаконной торговле товарами, находящимися под санкциями», – пояснила глава ЕК.

Еврокомиссия также предлагает ужесточить экспортные ограничения и ввести запрет на поставки товаров и услуг на сумму свыше 360 млн евро. Среди дополнительных мер – ограничения на импорт металлов, химической продукции и критически важных минералов на сумму более 570 млн евро, а также новые экспортные запреты на отдельные товары и технологии, включая материалы для производства взрывчатых веществ. Кроме того, обсуждается введение квоты на импорт аммиака.

Отдельно глава Еврокомиссии отметила, что впервые может быть применен инструмент по борьбе с обходом санкций. Он предполагает запрет на экспорт станков с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикции, где существует высокий риск их реэкспорта в Россию.