Россия приостановит выдачу паспортов в Абхазии

Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Развернутые в Абхазии пункты оформления внутренних паспортов России и водительских удостоверений приостанавливают работу из-за заявлений абхазских депутатов, «ставящих под сомнение законность их функционирования», говорится в сообщении посольства России.

Пункты были развернуты на основании межгосударственного Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, вступившего в силу в апреле 2025 года.

«Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы. В этой связи деятельность по выдаче гражданам Республики Абхазия указанных документов будет перенесена на территорию Российской Федерации», — цитирует сообщение российского посольства РБК.

Указ об упрощенном получении гражданства России гражданам Абхазии и Южной Осетии президент Владимир Путин подписал весной 2025 года. Согласно документу, право на российский паспорт есть у каждого совершеннолетнего жителя двух государств, который имел гражданство своей страны к 26 августа 2008 года. В прошлом июле Путин подписал указ о том, что паспорт России в Абхазии и Южной Осетии можно будет получить до августа 2028-го. 

Комментарии читателей

  1. 06.02.2026, 18:20
    Гость: сергей-57

    неблагодарные-- им паспорта силком всучивают и права без экзаменов, а они- недовольны.
    эх, стерх, стерх........

  4. 06.02.2026, 17:19
    Гость: Пилот

    Неужели у властей наступает прозрение? Что нельзя всем подряд и бесконтрольно раздовпть паспорта РФ. Это не депутаты, а тысячи паспортов попали в руки террористов, которых забрасывпют в РФ.

