СВР предупредила Минск о готовящейся попытке госпереворота

Слово dictator было введено в Древнем Риме как раз для собственного употребления: в критические моменты истории -- ну скажем, Ганнибал после победы при Каннах идет к Риму! -- все республиканские нормы приостанавливаются и власть передается одному человеку. На время сначала -- ну а потом и пожизненно. И ничего в этом термине постыдного не было. Ленин тоже пишет о диктатуре без всяких комплексов.

Сейчас да, это слово имеет плохую репутацию, но как иначе назвать Лукашенко например? Даже его же сторонники постоянно пишут -- слава богу, вся власть у Батьки, он нас спас от того и от этого. Говорят? Говорят. Ну так если "вся власть" -- так на что вы обижаетесь? Вещи нужно называть своими именами. Если вам нравится диктатура -- так по крайней мере имейте мужество это прямо признать, а не юлите.

"разрушение государства" -- а кто говорит о разрушении государства? СССР рухнул, но Россия, Украина, Беларусь и т.д. -- остались. СССР был СОЮЗОМ государств, а Беларусь -- государство само по себе. Член ООН, намного раньше России например. С чего ему разрушаться? Там на Западе полно претендентов на президентский пост, с Тихановской начиная, да и в самом Минске хватает товарищей. Да, разборка будет неслабая -- но что вы хотите? Такова цена диктатур. Не нравится -- найдите диктатора, который будет жить вечно!