СВР предупредила Минск о готовящейся попытке госпереворота
Западные страны снова попытаются раскачать ситуацию в Белоруссии и добиться смены конституционного строя в республике. Об этом говорится в опубликованном 9 февраля сообщении в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
Отмечается, что НПО западных стран, среди которых «демократизаторские» структуры, агентства и фонды США, Великобритании, Германии, Польши и других европейских государств, аккумулируют для этого силы и средства. Запад стремится ослабить связку Москвы и Минска в рамках Союзного государства, а также затруднить России достижение целей специальной военной операции на Украине, пишет «Парламентская газета».
В СВР подчеркнули, что для реализации сценария «цветной революции» в Белоруссии ставится задача подыскать в местном обществе «новых либеральных пассионариев». Страны Запада планируют провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров, чтобы использовать их в подрывной деятельности. Будет сформирован ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» граждан с прицелом на президентские выборы 2030 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кого ?А Которые смыться не успеют,т.е. власовцы.
А полномочия есть у Батьки,вот он и прикажет.А народ белорусский - поддержит.
Слово dictator было введено в Древнем Риме как раз для собственного употребления: в критические моменты истории -- ну скажем, Ганнибал после победы при Каннах идет к Риму! -- все республиканские нормы приостанавливаются и власть передается одному человеку. На время сначала -- ну а потом и пожизненно. И ничего в этом термине постыдного не было. Ленин тоже пишет о диктатуре без всяких комплексов.
Сейчас да, это слово имеет плохую репутацию, но как иначе назвать Лукашенко например? Даже его же сторонники постоянно пишут -- слава богу, вся власть у Батьки, он нас спас от того и от этого. Говорят? Говорят. Ну так если "вся власть" -- так на что вы обижаетесь? Вещи нужно называть своими именами. Если вам нравится диктатура -- так по крайней мере имейте мужество это прямо признать, а не юлите.
"разрушение государства" -- а кто говорит о разрушении государства? СССР рухнул, но Россия, Украина, Беларусь и т.д. -- остались. СССР был СОЮЗОМ государств, а Беларусь -- государство само по себе. Член ООН, намного раньше России например. С чего ему разрушаться? Там на Западе полно претендентов на президентский пост, с Тихановской начиная, да и в самом Минске хватает товарищей. Да, разборка будет неслабая -- но что вы хотите? Такова цена диктатур. Не нравится -- найдите диктатора, который будет жить вечно!
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.
Кого это НАРОД ПО КАМЕРАМ РАССУЁТ?
У народа нет таких полномочий и желаний.
Кто может из народа, давно свинтили на Запад.Да, да. Работают. Сварщиками, дальнобойщиками.
в социалистическом раю?