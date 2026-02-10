Макрон заявил о желании администрации Трампа разделить ЕС на части

Эммануэль Макрон © Official White House Photo by Daniel Torok

Европа теперь имеет дело с администрацией американского президента Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части», заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью журналистам в Елисейском дворце, пишет РБК.

Он также предупредил, что ЕС не следует чувствовать себя в безопасности, полагая, что напряженность США в отношении Гренландии и касательно торговой войны миновала.

«Мы наблюдаем китайское цунами на торговом фронте, и каждую минуту нестабильность ощущается в Америке. Эти два кризиса представляют собой глубокий шок — перелом для европейцев», — сказал президент Франции.

Он также заявил, что в отношениях с Трампом всегда был уважительным, но не слабым. Макрон счел нерабочающей стратегию ЕС, сводящуюся к «преклонению и попыткам достичь соглашения».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2026, 16:02
    Гость: Хм

    Если так, то я ЗА и, раньше танча, инстересно, а выборы, выборы сохраняться, или и это бесплотная болезнь, хронический устарела - АМИНЬ!

  4. 10.02.2026, 15:49
    Гость: Сергей Ярославль

    Приветствую! Чем больше подлянок народу будет делать наша власть - тем Россия точно быстрее развалится. Я думаю, с этим даже ура-патриоты спорить не будут. Вот очередная новость: Роскомнадзор по-тихому блокирует Телеграм. Ютуб уже давно заблокировали, наш народ его контрабандой через VPN смотрит. Формально вроде бы мелочь, прикладная вещь. Но, во-первых, для очень многих наших людей у них отобрали огромную радость, единственное окно во внешний мир. Во-вторых, пусть подлянки небольшие - но они идут от нашей власти непрерывно. Когда-нибудь у нашего народа просто лопнет терпение, как это не единожды было в XX веке. Очевидно, результат будет примерно таким же.
    -
    Я бы сделал ставку на то, что Россия очень скоро станет невероятно богатой и процветающей, а Европе, Америке и всему Западу точно будет кирдык. Да боюсь, проиграю. :-)))

  5. 10.02.2026, 15:33
    Гость: Заявил о желании

    С макроныче францыя опустилась до уровня Италии по доходам на душу носеления.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров заявил о вытеснении российских компаний из Венесуэлы
Медведев: ЕС загнал себя в ловушку отказом от российских энергоносителей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
С апреля Россия начнет выдавать «визу талантов» для образованных мигрантов
Избранное
longlong feat. Обе-Рек «Стрелы» (интернет-сингл)
Нора Нора «Святая вода» (интернет-сингл)
«Русские на Кавказе. Мифы и реальность»
F.P.G, 8 марта, Base
QUEENtet Сергея Мазаева, 20 сентября, «Мумий Тролль Music Bar»
«Монгол Шуудан» сыграл на презентации песню с немыслимым для себя названием
Валерий Сюткин устроил вечер лампового рок-н-ролла без Лободы
Антон Павлов (F.P.G): «Все возвращается на «круги своя», и золото состава «четырех всадников Апокалипсиса» - тоже!»
Если вы не занимаетесь геополитикой, то геополитика займется вами
«Монгол Шуудан», Arbat 21, 1 марта
Валерий Сюткин и «Light JAZZ», 4 декабря, ММДМ
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации