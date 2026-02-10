Макрон заявил о желании администрации Трампа разделить ЕС на части
Европа теперь имеет дело с администрацией американского президента Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части», заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью журналистам в Елисейском дворце, пишет РБК.
Он также предупредил, что ЕС не следует чувствовать себя в безопасности, полагая, что напряженность США в отношении Гренландии и касательно торговой войны миновала.
«Мы наблюдаем китайское цунами на торговом фронте, и каждую минуту нестабильность ощущается в Америке. Эти два кризиса представляют собой глубокий шок — перелом для европейцев», — сказал президент Франции.
Он также заявил, что в отношениях с Трампом всегда был уважительным, но не слабым. Макрон счел нерабочающей стратегию ЕС, сводящуюся к «преклонению и попыткам достичь соглашения».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если так, то я ЗА и, раньше танча, инстересно, а выборы, выборы сохраняться, или и это бесплотная болезнь, хронический устарела - АМИНЬ!
буратино, закопай свои злотые на поле чудес и жди, когда вырастет дерево.
ещё верить в нашем мире, как ни Макрону?
Приветствую! Чем больше подлянок народу будет делать наша власть - тем Россия точно быстрее развалится. Я думаю, с этим даже ура-патриоты спорить не будут. Вот очередная новость: Роскомнадзор по-тихому блокирует Телеграм. Ютуб уже давно заблокировали, наш народ его контрабандой через VPN смотрит. Формально вроде бы мелочь, прикладная вещь. Но, во-первых, для очень многих наших людей у них отобрали огромную радость, единственное окно во внешний мир. Во-вторых, пусть подлянки небольшие - но они идут от нашей власти непрерывно. Когда-нибудь у нашего народа просто лопнет терпение, как это не единожды было в XX веке. Очевидно, результат будет примерно таким же.
-
Я бы сделал ставку на то, что Россия очень скоро станет невероятно богатой и процветающей, а Европе, Америке и всему Западу точно будет кирдык. Да боюсь, проиграю. :-)))
С макроныче францыя опустилась до уровня Италии по доходам на душу носеления.