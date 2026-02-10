Макрон заявил о желании администрации Трампа разделить ЕС на части

10:47 10.02.2026

Европа теперь имеет дело с администрацией американского президента Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части», заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью журналистам в Елисейском дворце, пишет РБК.

Он также предупредил, что ЕС не следует чувствовать себя в безопасности, полагая, что напряженность США в отношении Гренландии и касательно торговой войны миновала.

«Мы наблюдаем китайское цунами на торговом фронте, и каждую минуту нестабильность ощущается в Америке. Эти два кризиса представляют собой глубокий шок — перелом для европейцев», — сказал президент Франции.

Он также заявил, что в отношениях с Трампом всегда был уважительным, но не слабым. Макрон счел нерабочающей стратегию ЕС, сводящуюся к «преклонению и попыткам достичь соглашения».