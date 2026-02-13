Песков: новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Стоп-кадр из видеотрансляции

Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", - приводит его слова ТАСС.

Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, уточнил Песков.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

4-5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. По итогам спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.02.2026, 19:45
    Гость: Кару Фон Гставу Маннергейму

    Ленинградцы не оставили ему другого выбора своей неуступчивостью и вынудили это сделать!

  4. 13.02.2026, 19:11
    Гость: Nic

    Коммунистам лучше помолчать,поскольку дел наделали они тоже немало,заканчивая меченым и пъенотом.
    За битого двух небитых дают,назначение Мединского - правильное решение.Вабще неронятны охи и вздохи насчёт переговоров.Пока мы не вышибим бандеру из своих территорий,сёрьёзных решений ожидать не надо.

  5. 13.02.2026, 18:55
    Гость: коммунист

    Путин в своем стиле, ...... установившего в блокадном Ленинграде памятник убийце более шестисот тысяч ленинградцев Кару Фон Гставу Маннергейму, назначить главой делегации. Что то не то в Кремле происходит, не просто так Чубайс и Кудрин сбежали.

Все комментарии (20)
