Песков: новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", - приводит его слова ТАСС.
Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, уточнил Песков.
Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
4-5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. По итогам спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.
В таком случае лучше помолчать всем и антикоммунистам в том числе.
Ленинградцы не оставили ему другого выбора своей неуступчивостью и вынудили это сделать!
был в числе предателей СССР - дерьмократов во главе с ельциным
Коммунистам лучше помолчать,поскольку дел наделали они тоже немало,заканчивая меченым и пъенотом.
За битого двух небитых дают,назначение Мединского - правильное решение.Вабще неронятны охи и вздохи насчёт переговоров.Пока мы не вышибим бандеру из своих территорий,сёрьёзных решений ожидать не надо.
Путин в своем стиле, ...... установившего в блокадном Ленинграде памятник убийце более шестисот тысяч ленинградцев Кару Фон Гставу Маннергейму, назначить главой делегации. Что то не то в Кремле происходит, не просто так Чубайс и Кудрин сбежали.