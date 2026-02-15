Алиев обвинил Россию в намеренных ударах по посольству Азербайджана в Киеве

13:49 15.02.2026

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в «преднамеренных» ударах по посольству республики в Киеве. Об этом он заявил накануне на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет RTVI.

По словам Алиева, посольство Азербайджана в Киеве три раза подвергалось ударам. После первой атаки в Баку сочли, что это «могло быть случайностью». После этого Азербайджан передал России координаты своих диппредставительств в столице Украины ― посольства, консульского отдела и культурного центра.

«Несмотря на это, последовали еще два удара. Это целенаправленная атака на дипломатические представительства Азербайджана», — заявил Алиев.

Баку расценивает обстрел своего посольства в Киеве как недружественный шаг со стороны России, добавил глава республики.

МИД России назвал несоответствующими действительности заявления официального Баку о «преднамеренных» атаках на посольство Азербайджана в Киеве.

Азербайджанской стороне своевременно предоставлялись необходимые разъяснения по поводу повреждений посольства страны на Украине, отметили в министерстве. В частности, 21 ноября 2025 года послу Азербайджана в Москве «выразили искреннее сожаление по поводу повреждений зданий и территории азербайджанской дипмиссии на Украине. «Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, предположительно падения ракеты ЗРК «Патриот», — цитирует сообщение МИД России РБК.

Азербайджанская сторона также была проинформирована о том, что российские военные наносят удары по законным военным целям — объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенным в Киеве. «При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств», — подчеркнули в министерстве.