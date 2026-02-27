В Пакистане объявили о начале открытой войны с Афганистаном

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой конфронтации с Афганистаном. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, ожидалось, что после ухода НАТО в Афганистане воцарится мир, и пришедшее к власти движение «Талибан»* сосредоточится на интересах афганского народа и региональной стабильности. «Талибы превратили Афганистан в колонию Индии, собрали террористов со всего мира, лишили свой собственный народ основных прав человека, отняли у женщин дарованные Исламом права», — цитирует политика Lenta.ru.

Асиф обвинил Афганистан в проявлении агрессии. Он отметил, что теперь терпение Пакистана кончилось и настало время открытой конфронтации. «Теперь последуют решительные действия. Пакистанская армия пришла не из-за моря — мы ваши соседи, и мы хорошо знаем вашу реальность», — резюмировал министр.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, ВВС Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. Жертвами атаки стали десятки мирных жителей. С тех пор в шести провинциях Афганистана идут столкновения пакистанской и афганской армий. Столица Афганистана Кабул подвергается налетам авиации.

* Находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций.

  1. 27.02.2026, 15:36
    Гость: РЕАКЦИЯ РОССИЯН

    В соцсетях и telegram-каналах многие пользователи выразили тревогу. Они сомневаются в квалификации афганцев и опасаются роста радикальных настроений.

    Однако политолог-афганист Андрей Серенко отметил, что обычные афганцы — добропорядочные люди, встраиваются в любую среду и «абсолютно лояльны к женщинам». Его слова передает News.ru. При этом он указал и на проблемы: отсутствие у России надежных механизмов проверки прибывающих из Афганистана. Серденко рассказал, что в последние годы афганские паспорта получили многие, в том числе этнические неафганцы, а также выходцы из Центральной Азии, регионов Китая, Пакистана, Сирии.

    «Под видом трудовых мигрантов может приехать кто угодно <...> Если за ними не числится кредитной истории в наших базах и нет родственников в России, которых можно проверить, — это кот в мешке», — подчеркнул эксперт.

    Зампред думского комитета по региональной политике Михаил Матвеев заявил, что не видит в России реальной нужды в иностранной рабочей силе, учитывая «огромную скрытую безработицу». Он также сомневался в их квалификации.

    В противовес этим опасениям некоторые издания, ссылаясь на официальную статистику, называют разговоры о «массовом завозе» мифом. Они указывали, что в 2024 в РФ прибыли 11 граждан Афганистана, а в 2025-м — 10.

    Визы вместо патентов
    Важным отличием потенциальных мигрантов из Афганистана (а также из КНДР) от большинства рабочих из Центральной Азии является предлагаемый механизм трудоустройства, отмечали в News.ru. Как отмети

  2. 27.02.2026, 15:35
    Гость: .Штурман

    Ислам против ислама это круто. Пакистан и Афганистан это исламские страны и война между правоверными запрещено Кораном. Но когда дело касается раздела территории и грызни за добычу в дело вступает законы волчьей стаи, а законы шариата забываются.
    Где же великий и могучий Трамп ликвидатор десяток региональных войн и главный кандидат нобелевки по миру? Тавай Дональд действуй и прекрати войну между Пакистаном и Афганистаном где уже погибли тысячи мусульман и отправились в ожмах (рай).
    А если серьезно, то эта война против интересов РФ и КНР, против экономического развития и мира в самом центре Азии.

  3. 27.02.2026, 15:15
    Гость: Громко ко зевая

    Это ж надо какое наследие после себя оставили великобриты. Так границы расчертили после своего ухода, что до сих пор там покоя оставшимся народам нет.

  4. 27.02.2026, 15:06
    Гость: Н-ст

    В рефе с первого момента существования кап.строя после разгрома танками всрф,а вернее год ранее утвержденного ими 12 июня как день независимости от СССР, обнаружили абсолютный запрет на деятельность любого зарубежного банка,хотящего не 1-3 процента реального годового дохода или -0,15 японского..а как сказал Батурин..если ты в не имеешь тысячу процентов годовых в рефе,то ты лох..и если у тебя меньше миллиарда долларов я тебе руки не подам..(ну кто помнит) ..ротшильды рисуют цбрф как исчо три ЦБ,принадлежащих им..по отсутствию и запрету всем зарубежным банкам качать скажем пять процентов или семь реальных годовых..верю Ротшильдам..как и то ,что Индия все так же британская колония,которая финансировала покупку пуштунов Афганистана и закупку множества террористов,в том числе срочно исчезнувших с сво..используя продажу нефти с РФ ,которую Путин поставляет,оплачивая из бюджета доставку

Все комментарии (11)
