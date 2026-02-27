В Пакистане объявили о начале открытой войны с Афганистаном

10:38 27.02.2026

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой конфронтации с Афганистаном. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, ожидалось, что после ухода НАТО в Афганистане воцарится мир, и пришедшее к власти движение «Талибан»* сосредоточится на интересах афганского народа и региональной стабильности. «Талибы превратили Афганистан в колонию Индии, собрали террористов со всего мира, лишили свой собственный народ основных прав человека, отняли у женщин дарованные Исламом права», — цитирует политика Lenta.ru.

Асиф обвинил Афганистан в проявлении агрессии. Он отметил, что теперь терпение Пакистана кончилось и настало время открытой конфронтации. «Теперь последуют решительные действия. Пакистанская армия пришла не из-за моря — мы ваши соседи, и мы хорошо знаем вашу реальность», — резюмировал министр.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, ВВС Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. Жертвами атаки стали десятки мирных жителей. С тех пор в шести провинциях Афганистана идут столкновения пакистанской и афганской армий. Столица Афганистана Кабул подвергается налетам авиации.

* Находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций.