Израиль заявил о начале наступательной операции в Ливане

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир на совещании с военными объявил о наступательной операции в Ливане.

"Мы начали наступательную операцию против "Хезболлы" <...>. Мы находимся не только в обороне, но и в нападении. Нужно готовиться к долгим дням боев (на северном фронте. — Прим. ред.)", — приводит его слова РИА Новости.

Замир утверждает, что "Хезболла" начала кампанию против Израиля и несет ответственность за эскалацию. Также он поручил готовиться к непрерывным наступательным действиям.

Ночью в понедельник ЦАХАЛ нанесла удары по нескольким районам Ливана. Тель-Авив назвал их целью объекты "Хезболлы". Как сообщил телеканал Al Hadath, одной из жертв атак стал глава парламентского блока движения Мохаммед Раад.

По данным ливанских властей, всего от израильской агрессии погиб 31 человек, 149 получили ранения. При этом президент страны Джозеф Аун подчеркнул, что Бейрут не имеет отношения к пуску ракет по Израилю.

