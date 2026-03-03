FT раскрыла подробности подготовки Израиля к убийству Хаменеи

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стало результатом многолетней слежки за ним агентами израильской разведки по дорожным камерам в Тегеране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудники «Моссада» взломали дорожные камеры в столице Ирана и передавали данные в зашифрованном виде на серверы в Израиле. Отмечается, что задолго до начала операции разведчики уже знали Тегеран «как улицу, на которой выросли», пишет Газета.RU.

Один из собеседников FT уточнил, что угол обзора одной из камер позволил установить расположение машин на парковке возле резиденции верховного лидера на улице Пастер. В ходе наблюдений израильским разведчиком удалось понять особенности работы охраняемого комплекса.

Кроме того, в рамках подготовки к ликвидации Хаменеи израильским специалистам удалось вывести из строя отдельные компоненты порядка 12 вышек мобильной связи поблизости. В результате при звонке казалось, будто телефоны заняты, поэтому потенциальные предупреждения об опасности не достигали службы охраны аятоллы.

  3. 03.03.2026, 14:43
    Гость: Шалом 12:46

    Цитата:- «Трамп ошибся давая согласие Не-тамяху»
    Не оскорбляй своих соотечественников коверканьем фамилии.
    Арабские спецслужбы выяснили, что кличка штурман пишется ошибочно- с маленькой буквы- это еврейская фамилия Штурман (у немцев фамилия писалась бы с двумя н- Штурманн).
    Что натолкнуло арабов на эту мысль?- они обратили внимание, что Штурман или т. н. штурман полность не разбирается в географии, ему не знакомы такие понятия, как курс, координаты.
    Лехитраот (прощай)

  4. 03.03.2026, 14:29
    Гость: stalker

    Хаменеи был глубоким стариком в возрасте 86 лет. К тому же, больным. По этой причине он все равно скоро отошёл бы от дел, назвав своего приемника. Так что убивать его не имело смысла. И уж тем более членов его семьи, которые вообще политикой не занимались. Израиль постеснялся бы гордиться такими вещами.

  5. 03.03.2026, 13:22
    Гость: Юри_й

    Поэтому он собрал весь высший генералитет и похоронил с собой, очень умный аятола

Все комментарии (8)
