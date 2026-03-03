FT раскрыла подробности подготовки Израиля к убийству Хаменеи
Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стало результатом многолетней слежки за ним агентами израильской разведки по дорожным камерам в Тегеране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, сотрудники «Моссада» взломали дорожные камеры в столице Ирана и передавали данные в зашифрованном виде на серверы в Израиле. Отмечается, что задолго до начала операции разведчики уже знали Тегеран «как улицу, на которой выросли», пишет Газета.RU.
Один из собеседников FT уточнил, что угол обзора одной из камер позволил установить расположение машин на парковке возле резиденции верховного лидера на улице Пастер. В ходе наблюдений израильским разведчиком удалось понять особенности работы охраняемого комплекса.
Кроме того, в рамках подготовки к ликвидации Хаменеи израильским специалистам удалось вывести из строя отдельные компоненты порядка 12 вышек мобильной связи поблизости. В результате при звонке казалось, будто телефоны заняты, поэтому потенциальные предупреждения об опасности не достигали службы охраны аятоллы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
