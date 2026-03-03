Bloomberg: Китай вынуждает Иран сохранить открытым Ормузский пролив

Китай оказывает давление на иранских чиновников, чтобы те не предпринимали действий, которые могут помешать экспорту катарского газа или других энергоносителей через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Правительственные чиновники оказывают давление на высокопоставленных иранских коллег, чтобы Тегеран не атаковал нефтяные танкеры и суда, перевозящие сжиженный природный газ, проходящие через Ормузский пролив, и не препятствовал поставкам", - цитирует публикацию "Интерфакс".

По словам источников Bloomberg, иранских чиновников также попросили не наносить удары по экспортным центрам, таким как Катар.

Ранее СМИ сообщали, что глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, в ходе которого выразил поддержку Ирану в защите суверенитета и своих законных прав.

После начала ударов США и Израиля по Ирану Корпус стражей Исламской революции накануне объявил о перекрытии Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.

  2. 03.03.2026, 15:21
    Гость: купец

    еще можно поинтересоваться почем Китай покупает нефть и газ у РФ. Будете очень удивлены. Китай ничего не делает без выгоды себе. Никаких долгов не прощает все подряд и вкладывает в свою экономику, в отличии....

  3. 03.03.2026, 15:06
    Гость: А сейчас

    об этом никто не скажет точно. Китай и Иран, по крайней мере пока, будут молчать - военная тайна. Остаются "свободные" СМИ, иначе говоря это огромный простор и непаханное поле для американской и израильской пропаганды и просто домыслов.

  4. 03.03.2026, 14:55
    Гость: Пилюлькин

    И чего Китай заволновался. Его кораблям проход через Ормузский пролив разрешен. Все в сторонке хотят оставаться. А как Тайвань? А никак, никогда Китай не решится присоединить его к материку. Хотя теперь самое время решить сей вопрос, пока США увязли на Ближнем Востоке.

Все комментарии (18)
