Москалькова заявила о росте репрессий русскоязычного населения на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в Совфеде, представляя доклад о деятельности за 2025 год, о росте репрессий в отношении русскоязычного населения на Украине и пытках российских военнопленных.

"На Украине наращиваются политические репрессии в отношении русскоязычного населения, гонениям подвергаются Русская православная церковь Московского патриархата, ее бывшие священнослужители и прихожане. В нарушение женевских конвенций российские военнопленные нередко подвергаются действиям, унижающим человеческое достоинство и пыткам", - приводит ее слова ТАСС

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.03.2026, 14:47
    Гость: она

    констаНтирует, работа такая.
    Где она была.э когда Никиту Журавеля в нарушение законодательства отправили на расправу в Чечню и когда Никиту в СИЗо избил Адамчик Кадыров, а его папка, Рамзан кадыров ОДОБРИЛ ЭНТОТ БЕСПРЕДЕЛ , выложил видео в Интернет и надпись написал ПОБИЛ И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ.
    Где была энта уполномоченная Москалькова?

  4. 04.03.2026, 14:39
    Гость: ннео

    Москалькова заявила и что дальше? Представте если б это происходило с американцами где нибудь...

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Путин выступил на Форуме будущих технологий
Ядерный шантаж Зеленского
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс заявил о своей «исторической оппозиции» президенту России
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Борьба с неравенством зарплат ведет к снижению рождаемости
Избранное
Инвестиции в период коронавирусной истерии
Дождливый гражданин «Плыви» (интернет-сингл)
Лето без отравлений – возможно ли?
Джин-Тоник «снебаупасть»
Кинопремьера «Елки 11»: скандал — дорога к успеху
Ловитура «Грехи» (ЕР)
«Почему в период общенационального кризиса Елбасы не обратился к народу Казахстана?»
«Бригадный подряд» спел в Мытищах для белых медведей
«ЛГБТизация» за фасадом бандеризации: Украина как она есть
«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова
Потерянные в раю: сотни тысяч наших туристов не могут вернуться с отдыха
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации