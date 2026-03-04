Москалькова заявила о росте репрессий русскоязычного населения на Украине

13:19 4.03.2026

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в Совфеде, представляя доклад о деятельности за 2025 год, о росте репрессий в отношении русскоязычного населения на Украине и пытках российских военнопленных.

"На Украине наращиваются политические репрессии в отношении русскоязычного населения, гонениям подвергаются Русская православная церковь Московского патриархата, ее бывшие священнослужители и прихожане. В нарушение женевских конвенций российские военнопленные нередко подвергаются действиям, унижающим человеческое достоинство и пыткам", - приводит ее слова ТАСС.