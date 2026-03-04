Москалькова заявила о росте репрессий русскоязычного населения на Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в Совфеде, представляя доклад о деятельности за 2025 год, о росте репрессий в отношении русскоязычного населения на Украине и пытках российских военнопленных.
"На Украине наращиваются политические репрессии в отношении русскоязычного населения, гонениям подвергаются Русская православная церковь Московского патриархата, ее бывшие священнослужители и прихожане. В нарушение женевских конвенций российские военнопленные нередко подвергаются действиям, унижающим человеческое достоинство и пыткам", - приводит ее слова ТАСС.
гость 14:03, у вас очень тяжелый случай
констаНтирует, работа такая.
Где она была.э когда Никиту Журавеля в нарушение законодательства отправили на расправу в Чечню и когда Никиту в СИЗо избил Адамчик Кадыров, а его папка, Рамзан кадыров ОДОБРИЛ ЭНТОТ БЕСПРЕДЕЛ , выложил видео в Интернет и надпись написал ПОБИЛ И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ.
Где была энта уполномоченная Москалькова?
кроме ля-ля она еще может за не хилую з/п.
Москалькова заявила и что дальше? Представте если б это происходило с американцами где нибудь...
70% в ВСУ русскоязычные, их тоже подвергают гонениям?