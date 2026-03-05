Орбан: Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по «Дружбе»

17:37 5.03.2026

Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на заседании Торгово-промышленной палаты Венгрии.

"У нас есть политические и финансовые средства, и с их помощью мы будем оказывать на украинцев безоговорочное давление, чтобы они как можно скорее возобновили работу нефтепровода "Дружба". Хочу ясно дать понять, что тут мы победим, и победим силой", - приводит его слова РИА Новости.

Венгерский премьер добавил, что страна не будет заключать никаких пактов, никаких компромиссову. Венгрия прорвет нефтяную блокаду и заставит украинцев возобновить поставки. Не путем сделки, не путем соглашения, не путем компромисса, а силой, подчеркнул Орбан.

Российская нефть не поступает в Венгрию с 27 января. Будапешт уже заявлял, что трубопровод пригоден к работе и Киев блокирует его исключительно по политическим причинам. В связи с этим Венгрия приняла ответные меры, перестав снабжать Украину дизельным топливом и не разрешив ЕС выделить ей "военный кредит" на €90 млрд. Правительство предупредило, что Венгрия не поддержит никакие решения Евросоюза в пользу Украины до тех пор, пока не возобновится транзит российской нефти по "Дружбе", сообщает ТАСС.