Орбан: Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по «Дружбе»

Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на заседании Торгово-промышленной палаты Венгрии.

"У нас есть политические и финансовые средства, и с их помощью мы будем оказывать на украинцев безоговорочное давление, чтобы они как можно скорее возобновили работу нефтепровода "Дружба". Хочу ясно дать понять, что тут мы победим, и победим силой", - приводит его слова РИА Новости.

Венгерский премьер добавил, что страна не будет заключать никаких пактов, никаких компромиссову. Венгрия прорвет нефтяную блокаду и заставит украинцев возобновить поставки. Не путем сделки, не путем соглашения, не путем компромисса, а силой, подчеркнул Орбан.

Российская нефть не поступает в Венгрию с 27 января. Будапешт уже заявлял, что трубопровод пригоден к работе и Киев блокирует его исключительно по политическим причинам. В связи с этим Венгрия приняла ответные меры, перестав снабжать Украину дизельным топливом и не разрешив ЕС выделить ей "военный кредит" на €90 млрд. Правительство предупредило, что Венгрия не поддержит никакие решения Евросоюза в пользу Украины до тех пор, пока не возобновится транзит российской нефти по "Дружбе", сообщает ТАСС

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.03.2026, 23:07
    Гость: Юри_й

    Вопрос, а мы со своей нефтью уже не сторона в обсуждении, наше мнение никого не интересует, все и так знают, что мы будем поставлять, даже если венгры белгород захватят

  2. 05.03.2026, 22:30
    Гость: не стесняюсь ответить

    На какой границе, парень?? Ты точно указывай. Тут знатаков географии и истории полно, мигом твои запросы утрут.

  3. 05.03.2026, 22:28
    Гость: Кот Бегемот

    Ага, третий!! Эти ханты-манси всегда выбирают не тех кто может защитить и помочь. Им, также как и тебе, не хватает ума выбрать нормального лидера. Отсюда проблемы.

  4. 05.03.2026, 22:23
    Гость: кокоша

    Всё идёт к проигрышу на выборах в апреле и полному политическому забвению. А может быть и к тюрьме. Начнут всплывать подробности и....следователи неприминут ему вставить. Самое время прикупить что-нибудь в ближнем Подмосковье.

  5. 05.03.2026, 22:16
    Гость: Зануда

    «Иной мадьяр и не виноват, что он мадьяр» == знаменитая цитата из романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка».

Все комментарии (13)
