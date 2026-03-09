Сын Али Хаменеи избран верховным лидером Ирана

Верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи - сын предыдущего главы государства Али Хаменеи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иранское агентство Fars.

Моджтабу Хаменеи выбрал Совет экспертов Ирана, орган из 88 высокопоставленных священнослужителей, которому поручено избрать верховного лидера.

Моджтаба - священнослужитель среднего звена, тесно связанный с влиятельным Корпусом стражей исламской революции (КСИР), долгое время рассматривался некоторыми представителями правящей элиты Ирана как потенциальный преемник отца, убитого в результате ударов по Тегерану 28 февраля.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2026, 15:32
    Гость: Иранец

    Эти "духовные" лидеры Ирана контралируют 80% экономики страны , это большая и очень организованная сеть мафиозных структур.

  2. 09.03.2026, 15:31
    Гость: Зануда

    Есть сообщения, что «молодой» Хаменеи тоже несколько повреждён (врут, может, хотя смерть Хаменеи-старшего, Насраллы, Синуара и прочих скрывали довольно долго). Впрочем, режим - это, действительно, не только Хаменеи

  3. 09.03.2026, 14:57
    Гость: Северин

    После ликвидации нескольких командиров "Сил Кудс" в Ливане и введенного местным правительством запрета на деятельность КСИРа в стране, члены иранского Корпуса стражей исламской революции бегут из Ливана по дипломатическим паспортам, сообщает "Кан".9tv
    По данным "Кан", раньше в Ливане работали десятки командиров и военных консультантов КСИРа, теперь остались единицы. Опубликовавший эту информацию редактор "Кан" Рои Кейс не приводит каких-либо доказательств. Между тем, "Аль-Арабия" и другие СМИ со ссылкой на ливанского чиновника сообщают об эвакуации 117 граждан Ирана, включая дипломатов и сотрудников посольства. Оказывается, иранцев вместе с россиянами вывезли на российском самолете, который вылетел из Бейрута в ночь с субботы на воскресенье.анское посольство заранее уведомило ливанские власти об операции по эвакуации, которая была проведена через международный аэропорт Бейрута, сообщил источник. Чиновник не уточнил пункт назначения

    Аэропорт Бейрута, который находится недалеко от южных пригородов столицы, подвергался ударам израильских ВВС, но продолжает работать. Большинство рейсов выполняет ливанский национальный перевозчик Middle East Airlines, сказано на сайте панарабской медиасети.
    Вероятно, пассажирами российского чартерного самолета были советники и технические специалисты КСИРа, которые воспользовались помощью союзника, чтобы бежать из Ливана. Об этом в X написал журналист египетского агентства MENA со ссылкой на Al Hadath.

  4. 09.03.2026, 14:35
    Гость: Стесняюсь спросить

    А кто руководит "московскими и куевскими" партнерами? Где центр принятия решений?

  5. 09.03.2026, 14:34
    Гость: Зануда

    Меня особо впечатляют заклинания «Россия и Китай, Россия и Индия, Россия и БРИКС, Россия и ШОС». Ну и где там под мелкоскопом доля России кроме ядерных боеголовок и промёрзшей тундры, под которой, возможно, хранятся несметные богатства? А территориальная неуязвимость условна; львиная доля населения сосредоточена в нескольких агломерациях, уничтожаемых - не дай Бог- легко, судя по работе аналоговнетных ПВО

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Трамп анонсировал большую волну ударов по Ирану
NBC вскрывает подоплеку: Трамп не хотел бить по Ирану — но психанул, бывает
Иранский дрон упал на территорию аэропорта в Азербайджане
Задержан бывший заместитель министра обороны Руслан Цаликов
Избранное
Коррозия металла «Легенды русского рока» (2 виниловые пластинки)
«Коронавирусная эпопея приводит к тому, что процедура голосования утрачивает даже номинальную подконтрольность силам гражданского общества»
E.S.T. «Проба пера» (CD + две открытки + наклейка + медиатор)
«Почему операция Израиля в Газе вдруг начала вызывать такое ожесточенное сопротивление явно влиятельным мировых групп?»
«Пикник», 24 и 25 марта, «1930 Moscow»
Влиятельный PR-технолог Александр Андрианов понял, как сделать Россию сильнее
negative zero feat. Субурра «Не выходи из темноты»
Чемодан Гризли feat. Casual «Папин день» (интернет-сингл)
Летучий корабль & Старый приятель «Колесо Надежды»
Ермак! «Эпилог» (рецензия на клип)
Moon Far Away & Шесть Мертвых Болгаръ «Поедем-ко братцы кататься»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации