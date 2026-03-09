Сын Али Хаменеи избран верховным лидером Ирана
Верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи - сын предыдущего главы государства Али Хаменеи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иранское агентство Fars.
Моджтабу Хаменеи выбрал Совет экспертов Ирана, орган из 88 высокопоставленных священнослужителей, которому поручено избрать верховного лидера.
Моджтаба - священнослужитель среднего звена, тесно связанный с влиятельным Корпусом стражей исламской революции (КСИР), долгое время рассматривался некоторыми представителями правящей элиты Ирана как потенциальный преемник отца, убитого в результате ударов по Тегерану 28 февраля.
Эти "духовные" лидеры Ирана контралируют 80% экономики страны , это большая и очень организованная сеть мафиозных структур.
Есть сообщения, что «молодой» Хаменеи тоже несколько повреждён (врут, может, хотя смерть Хаменеи-старшего, Насраллы, Синуара и прочих скрывали довольно долго). Впрочем, режим - это, действительно, не только Хаменеи
После ликвидации нескольких командиров "Сил Кудс" в Ливане и введенного местным правительством запрета на деятельность КСИРа в стране, члены иранского Корпуса стражей исламской революции бегут из Ливана по дипломатическим паспортам, сообщает "Кан".9tv
По данным "Кан", раньше в Ливане работали десятки командиров и военных консультантов КСИРа, теперь остались единицы. Опубликовавший эту информацию редактор "Кан" Рои Кейс не приводит каких-либо доказательств. Между тем, "Аль-Арабия" и другие СМИ со ссылкой на ливанского чиновника сообщают об эвакуации 117 граждан Ирана, включая дипломатов и сотрудников посольства. Оказывается, иранцев вместе с россиянами вывезли на российском самолете, который вылетел из Бейрута в ночь с субботы на воскресенье.анское посольство заранее уведомило ливанские власти об операции по эвакуации, которая была проведена через международный аэропорт Бейрута, сообщил источник. Чиновник не уточнил пункт назначения
Аэропорт Бейрута, который находится недалеко от южных пригородов столицы, подвергался ударам израильских ВВС, но продолжает работать. Большинство рейсов выполняет ливанский национальный перевозчик Middle East Airlines, сказано на сайте панарабской медиасети.
Вероятно, пассажирами российского чартерного самолета были советники и технические специалисты КСИРа, которые воспользовались помощью союзника, чтобы бежать из Ливана. Об этом в X написал журналист египетского агентства MENA со ссылкой на Al Hadath.
А кто руководит "московскими и куевскими" партнерами? Где центр принятия решений?
Меня особо впечатляют заклинания «Россия и Китай, Россия и Индия, Россия и БРИКС, Россия и ШОС». Ну и где там под мелкоскопом доля России кроме ядерных боеголовок и промёрзшей тундры, под которой, возможно, хранятся несметные богатства? А территориальная неуязвимость условна; львиная доля населения сосредоточена в нескольких агломерациях, уничтожаемых - не дай Бог- легко, судя по работе аналоговнетных ПВО