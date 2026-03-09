Сын Али Хаменеи избран верховным лидером Ирана

После ликвидации нескольких командиров "Сил Кудс" в Ливане и введенного местным правительством запрета на деятельность КСИРа в стране, члены иранского Корпуса стражей исламской революции бегут из Ливана по дипломатическим паспортам, сообщает "Кан".9tv

По данным "Кан", раньше в Ливане работали десятки командиров и военных консультантов КСИРа, теперь остались единицы. Опубликовавший эту информацию редактор "Кан" Рои Кейс не приводит каких-либо доказательств. Между тем, "Аль-Арабия" и другие СМИ со ссылкой на ливанского чиновника сообщают об эвакуации 117 граждан Ирана, включая дипломатов и сотрудников посольства. Оказывается, иранцев вместе с россиянами вывезли на российском самолете, который вылетел из Бейрута в ночь с субботы на воскресенье.анское посольство заранее уведомило ливанские власти об операции по эвакуации, которая была проведена через международный аэропорт Бейрута, сообщил источник. Чиновник не уточнил пункт назначения

Аэропорт Бейрута, который находится недалеко от южных пригородов столицы, подвергался ударам израильских ВВС, но продолжает работать. Большинство рейсов выполняет ливанский национальный перевозчик Middle East Airlines, сказано на сайте панарабской медиасети.

Вероятно, пассажирами российского чартерного самолета были советники и технические специалисты КСИРа, которые воспользовались помощью союзника, чтобы бежать из Ливана. Об этом в X написал журналист египетского агентства MENA со ссылкой на Al Hadath.