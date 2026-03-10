Азербайджан направил в Иран гуманитарную помощь

10:09 10.03.2026

Из Азербайджана в Иран была отправлена гуманитарная помощь «для удовлетворения текущих потребностей» иранского народа, пишут «Ведомости».

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева автомобили министерства по чрезвычайным ситуациям страны доставили в Иран 10 т муки, 6 т риса, 2,4 т сахара, свыше 4 т воды, около 600 кг чая, примерно 2 т лекарств и медицинского инвентаря.

10 марта президент США Дональд Трамп допустил окончание иранского конфликта в ближайшее время, так как он продолжается уже вторую неделю. По словам главы Белого дома, у Ирана «нет ничего, в том числе и руководства».