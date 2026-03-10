Азербайджан направил в Иран гуманитарную помощь

Из Азербайджана в Иран была отправлена гуманитарная помощь «для удовлетворения текущих потребностей» иранского народа, пишут «Ведомости».

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева автомобили министерства по чрезвычайным ситуациям страны доставили в Иран 10 т муки, 6 т риса, 2,4 т сахара, свыше 4 т воды, около 600 кг чая, примерно 2 т лекарств и медицинского инвентаря.

10 марта президент США Дональд Трамп допустил окончание иранского конфликта в ближайшее время, так как он продолжается уже вторую неделю. По словам главы Белого дома, у Ирана «нет ничего, в том числе и руководства».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2026, 18:59
    Гость: В московских магазинах

    множество иранских снеков, шоколадных батончиков и т.п. А также помогает реализации российским производителям карамели - вывозит фурами (кроме Ирана никто её не берет).

  3. 10.03.2026, 18:04
    Гость: stalker

    Собственные заголовки вам читать надо, а потом в лицемерии других обвинять. Сами же сказали - "Ха-ха-ха- не фиг считать чужую помощь". И еще - "От этого мука не перестаёт быть мукой, а рис-рисом". Вот я вам и ответил, что этим рисом и этой мукой многих не прокормишь.

  4. 10.03.2026, 16:09
    Гость: Информация в СМИ

    НА заборе тоже бывает разная информация.Но вы как правило выбираете близкую вам по духу

  5. 10.03.2026, 15:45
    Гость: лицемерить не надо

    Вы указывали на ,
    ЦИТАТА

    +А именно, иранские азербайджанцы не очень любят действующую власть в Азербайджане за связь этой страны с Израилем.+

    На связь руководства Азербайджана с Израилем.
    Это никак не влияет на оказание гум. помощи.

Все комментарии (25)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками
Иранский дрон упал на территорию аэропорта в Азербайджане
Задержан бывший заместитель министра обороны Руслан Цаликов
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России
Избранное
Надежная крыша зимой. Миф или реальность?
Павел Пламенев объяснил смысл «Собак» с помощью Библии на концерте памяти Егора Летова с оркестром
Дельфин, 4 сентября, теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)
Воспитание собак
«Все последние месяцы главной темой информпространства является тема весеннего украинского наступления. Оно уже началось»
Гарик Сукачев и А.Ф. Скляр вспомнили песни о войне на 30-летии «Боцмана и Бродяги»
30 лет референдуму за сохранение СССР: попрание воли народа до сих пор преследует нас
«Большевики не зря выгоняли всех старых чиновников: дело не в том, что они были плохие»
Две недели до новой войны? Си Цзиньпин провел в Китае «сталинскую» чистку
Ароматерапия для души и тела
Земляне «1986-2021» (2 промо-CD)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации