Азербайджан направил в Иран гуманитарную помощь
Из Азербайджана в Иран была отправлена гуманитарная помощь «для удовлетворения текущих потребностей» иранского народа, пишут «Ведомости».
По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева автомобили министерства по чрезвычайным ситуациям страны доставили в Иран 10 т муки, 6 т риса, 2,4 т сахара, свыше 4 т воды, около 600 кг чая, примерно 2 т лекарств и медицинского инвентаря.
10 марта президент США Дональд Трамп допустил окончание иранского конфликта в ближайшее время, так как он продолжается уже вторую неделю. По словам главы Белого дома, у Ирана «нет ничего, в том числе и руководства».
Комментарии читателей Оставить комментарий
множество иранских снеков, шоколадных батончиков и т.п. А также помогает реализации российским производителям карамели - вывозит фурами (кроме Ирана никто её не берет).
Каждый выбирает то, что ему ближе по духу. Или у вас не так ?
Собственные заголовки вам читать надо, а потом в лицемерии других обвинять. Сами же сказали - "Ха-ха-ха- не фиг считать чужую помощь". И еще - "От этого мука не перестаёт быть мукой, а рис-рисом". Вот я вам и ответил, что этим рисом и этой мукой многих не прокормишь.
НА заборе тоже бывает разная информация.Но вы как правило выбираете близкую вам по духу
Вы указывали на ,
ЦИТАТА
+А именно, иранские азербайджанцы не очень любят действующую власть в Азербайджане за связь этой страны с Израилем.+
На связь руководства Азербайджана с Израилем.
Это никак не влияет на оказание гум. помощи.