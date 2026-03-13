Швеция второй раз за месяц задержала шедшее в Россию судно
Береговая охрана Швеции объявила о задержании судна Sea Owl I, шедшего под флагом Коморских Островов, из бразильского Сантоса в российский Приморск.
"Около 20:30 в четверг вечером береговая охрана Швеции поднялась на борт 228-метрового танкера у острова Треллеборг в Балтийском море. Начато предварительное расследование по подозрению в нарушении правил мореходства. Операция проводится при поддержке полиции Швеции. Танкер Sea Owl I ходит под флагом Коморских Островов. Шведская береговая охрана подозревает, что он не зарегистрирован в их судовом реестре, ходит под ложным флагом и, следовательно, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность на борту. Судно находится в санкционном списке ЕС", - цитирует заявление ведомства "Российская газета".
Согласно данным местных властей, Sea Owl I в последние годы осуществлял транспортировку нефтепродуктов между Россией и Бразилией. В настоящий момент судно следует без груза.
7 марта стало известно о задержании береговой охраной Швеции сухогруза Caffa, следовавшего под флагом Гвинеи в Санкт-Петербург. Судно находится в санкционном списке Украины. По версии украинских властей, оно было причастно к "краже зерна из Крыма".
Нашему государству не принадлежат торговые суда. Они все в частных руках. Для частных рук Россия территория их бизнеса. Пора до этого факта наконец допетрить и не отождествлять суда и грузы с государством. Ваше только жилище ( если есть ), автомобиль ( если есть ), зарплата ( если есть ), полис ОМС ( если есть ). Все, если нет своего бизнеса.
Ну дык если все сходит с рук - почему не пограбить?
Ща кремлевские набегут расскажут вам, что вас это не касается..
Ну и что. При чем здесь наше государство. Судно не наше . Груз не принадлежит нашему государству. Оно скорей всего принадлежит торговцу олигарху какому то и. Прчем здесь государство. Вот олигарх пусть его и охраняет.
Я думаю в этот раз они просто промолчат, вполне себе рядовое событие, чего из-за такого беспокоится
Может и РФ ввести санкции против стран поставляющих Украине оружие, хотя бы для вида. И тоже досматривать иностранные суда силами Дважды Краснознаменного Балтийского флота. Или такого флота в учебниках истории Мединского не существовало ?