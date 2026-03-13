Швеция второй раз за месяц задержала шедшее в Россию судно

10:08 13.03.2026

Береговая охрана Швеции объявила о задержании судна Sea Owl I, шедшего под флагом Коморских Островов, из бразильского Сантоса в российский Приморск.

"Около 20:30 в четверг вечером береговая охрана Швеции поднялась на борт 228-метрового танкера у острова Треллеборг в Балтийском море. Начато предварительное расследование по подозрению в нарушении правил мореходства. Операция проводится при поддержке полиции Швеции. Танкер Sea Owl I ходит под флагом Коморских Островов. Шведская береговая охрана подозревает, что он не зарегистрирован в их судовом реестре, ходит под ложным флагом и, следовательно, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность на борту. Судно находится в санкционном списке ЕС", - цитирует заявление ведомства "Российская газета".

Согласно данным местных властей, Sea Owl I в последние годы осуществлял транспортировку нефтепродуктов между Россией и Бразилией. В настоящий момент судно следует без груза.

7 марта стало известно о задержании береговой охраной Швеции сухогруза Caffa, следовавшего под флагом Гвинеи в Санкт-Петербург. Судно находится в санкционном списке Украины. По версии украинских властей, оно было причастно к "краже зерна из Крыма".