Трамп заявил, что с Зеленским сложнее договориться, чем с Путиным

© Official White House Photo by Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке», — приводит слова Трампа РБК.

Как отмечает NBC News, комментарии президента США прозвучали на фоне критики со стороны ряда мировых лидеров после решения Вашингтона ослабить санкции против российской нефти. Этот шаг был предпринят для смягчения роста мировых цен на энергоносители.

В начале месяца Владимир Зеленский предложил помощь американским военным и их союзникам на Ближнем Востоке в перехвате иранских беспилотников, ссылаясь на опыт украинских военных в борьбе с российскими дронами. Однако Трамп в интервью заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в такой поддержке.

«Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого она нам нужна, — это Зеленский», — сказал американский президент.

Ранее, в начале марта, Трамп также называл украинского лидера «препятствием на пути к миру» с Россией. Тогда он заявлял, что, по его мнению, Владимир Путин готов к заключению соглашения, тогда как Зеленский «не проявляет достаточной готовности». При этом глава Белого дома отмечал, что переговорный процесс продолжается.

 

 

  1. 15.03.2026, 18:28
    Гость: Удивительно

    Так умиляет твое серьезное отношение к словам Трампа, как будто не было этого года его пустых обещаний, самолюбования и откровенной чуши, которую он постоянно выдает в эфир. Впроче, наверное тут удивляться нечему, твои выводы по ситуации не далеко ушли от трамповских.

  2. 15.03.2026, 18:12
    Гость: Тов.Трамп

    самое простое решение это еще одна альтернативная сделка.
    Я уверен,будут многотысячные очереди на этот заказ.
    Нажать на курок мечтает уже каждый,кто не совсем потерял рассудок в этом безумии.

  3. 15.03.2026, 17:15
    Гость: Кик

    Так ведь Зеля уже подписал договрп, по которому все недра Украины, и в частности месторождения редкоземельных жлементов, передаются в пользование США. Отстаивает, говорите?

  4. 15.03.2026, 16:52
    Гость: Ну, что придумал?

    "Его упрямство объясняется только этим и смешно читать что Трамп его считает самостоятельной фигурой (равной Путину?)."
    Зелибобик РЕАЛЬНО воюет, а Путин только делает вид. Вот и смейся.
    Если бы хотел победить, сделал бы это ещё в 2022-м.
    Я не понимаю, почему Путин полез в драку, если совершенно не хотел воевать?
    Фактически он занимается только уничтожением коренного населения России в этой бойне. Не для того ли, чтобы освободить место для мигрантов со Средней Азии?

  5. 15.03.2026, 16:24
    Гость: Россиянский язык ?

    Проще догоаориться - будущее время в русском языке. " договорились " настоящее время.

Все комментарии (16)
