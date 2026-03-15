Трамп заявил, что с Зеленским сложнее договориться, чем с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке», — приводит слова Трампа РБК.

Как отмечает NBC News, комментарии президента США прозвучали на фоне критики со стороны ряда мировых лидеров после решения Вашингтона ослабить санкции против российской нефти. Этот шаг был предпринят для смягчения роста мировых цен на энергоносители.

В начале месяца Владимир Зеленский предложил помощь американским военным и их союзникам на Ближнем Востоке в перехвате иранских беспилотников, ссылаясь на опыт украинских военных в борьбе с российскими дронами. Однако Трамп в интервью заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в такой поддержке.

«Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого она нам нужна, — это Зеленский», — сказал американский президент.

Ранее, в начале марта, Трамп также называл украинского лидера «препятствием на пути к миру» с Россией. Тогда он заявлял, что, по его мнению, Владимир Путин готов к заключению соглашения, тогда как Зеленский «не проявляет достаточной готовности». При этом глава Белого дома отмечал, что переговорный процесс продолжается.