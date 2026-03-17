Трамп решил отложить свою поездку в Китай из-за войны в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что его визит в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированный на конец марта, может быть перенесен примерно на месяц, пишет "Российская газета" со ссылкой на CNN.

По словам американского лидера, решение связано с текущей ситуацией вокруг военного конфликта с Ираном. "Мы говорили с Китаем. Я бы очень хотел поехать, но из-за войны я хочу быть здесь. Мы попросили отложить визит примерно на месяц, и я с нетерпением жду встречи с ним", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он подчеркнул, что считает необходимым оставаться в Вашингтоне для координации действий на фоне конфликта.

Как отмечает CNN, возможная отсрочка поездки происходит на фоне попыток США заручиться поддержкой Китая по вопросу Ормузского пролива. Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает на участие Пекина в обеспечении стабильности в регионе, учитывая зависимость Китая от поставок нефти через этот маршрут.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент отметил, что перенос встречи может быть связан с логистическими причинами и необходимостью присутствия президента в стране, а не с разногласиями между Вашингтоном и Пекином.

