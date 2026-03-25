Иран хочет вести переговоры с США через вице-президента
Иран дал понять Вашингтону, что в случае возобновления диалога предпочёл бы общаться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их данным, Тегеран не заинтересован в возвращении к переговорам с нынешними представителями — в частности, спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Причина — нехватка доверия после срыва предыдущих контактов и последующих действий со стороны США.
При этом Вэнс, как утверждают источники, воспринимается иранской стороной иначе. В Тегеране считают, что он может быть более настроен на поиск выхода из конфликта и завершение противостояния. На этом фоне его кандидатура выглядит более приемлемой для возможного диалога.
Ранее Дональд Трамп подтверждал, что в переговорном процессе с Ираном задействованы сразу несколько фигур, включая Уиткоффа, Кушнера, госсекретаря Марко Рубио и самого Вэнса.
Несмотря на сигналы с обеих сторон, говорить о полноценных переговорах пока рано. По информации СМИ, Вашингтон уже передал Ирану ряд предложений через посредников, однако официального ответа на них пока не последовало.
Да и не надо. КСИР сейчас рулит.
Власть реальная сейчас не пезешкианов и хаменеинов. КСИР. Вот власть. Но с ними как бы неприлично говорить. Посему и Вэнс вместо потерявшего реальные ориентиры Рыжего и аркчипезешкианы. Амеры нервно ищут решение.
А почему тогда постоянно в западных СМИ вбросы о переговорах?
Неспроста это: Вашингтон ищет возможность прекратить эту войну, прокричав "мы победили", как прошлым годом.
Беда в том что 5 лет СВО точно говорит - у России нет своих акторов на 404. Потому помножив на 0 Зе получим у руля Залужного.
придумки трампуши