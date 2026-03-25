Иран хочет вести переговоры с США через вице-президента

Иран дал понять Вашингтону, что в случае возобновления диалога предпочёл бы общаться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, Тегеран не заинтересован в возвращении к переговорам с нынешними представителями — в частности, спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Причина — нехватка доверия после срыва предыдущих контактов и последующих действий со стороны США.

При этом Вэнс, как утверждают источники, воспринимается иранской стороной иначе. В Тегеране считают, что он может быть более настроен на поиск выхода из конфликта и завершение противостояния. На этом фоне его кандидатура выглядит более приемлемой для возможного диалога.

Ранее Дональд Трамп подтверждал, что в переговорном процессе с Ираном задействованы сразу несколько фигур, включая Уиткоффа, Кушнера, госсекретаря Марко Рубио и самого Вэнса.

Несмотря на сигналы с обеих сторон, говорить о полноценных переговорах пока рано. По информации СМИ, Вашингтон уже передал Ирану ряд предложений через посредников, однако официального ответа на них пока не последовало.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.03.2026, 15:46
    Гость: Позволю вольность вставить

    Власть реальная сейчас не пезешкианов и хаменеинов. КСИР. Вот власть. Но с ними как бы неприлично говорить. Посему и Вэнс вместо потерявшего реальные ориентиры Рыжего и аркчипезешкианы. Амеры нервно ищут решение.

  3. 25.03.2026, 15:32
    Гость: Пилюлькин

    А почему тогда постоянно в западных СМИ вбросы о переговорах?
    Неспроста это: Вашингтон ищет возможность прекратить эту войну, прокричав "мы победили", как прошлым годом.

  4. 25.03.2026, 15:18
    Гость: Основной

    Беда в том что 5 лет СВО точно говорит - у России нет своих акторов на 404. Потому помножив на 0 Зе получим у руля Залужного.

Все комментарии (25)
Выбор читателей
Криворукий МАХ ждет 1 апреля, но ему будет не до смеха: неприятие запретов в интернете сплотило россиян
Коллаж © KM.RU
США против Ирана: югославско-ливийский сценарий
© KM.RU, Михаил Попов
Суд в Крыму вынес приговор по делу о жалобе в Кремль на коррупцию
Иран заявил об атаке США и Израиля на ядерный объект
Избранное
Лечебные и косметические свойства хмеля
Владимир Кузьмин «Дурная репутация» (СD-версия)
«В Бахмуте русский дух и русская ярость оказались сильнее смрадного бандеровского духа»
Финальный концерт Великопостного фестиваля, 9 апреля, «Соборная палата»
Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»
Рывок «Талибана»: вперед, на север, за газом и невестами
Империя и народ
Едем в Венгрию: обзор страны
«Крематорий», 10 декабря, ДК имени Горбунова
Дельфин устроил поклонникам прогулку на космическом корабле
Театр безумия АГ «Телевизионная сеть» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации