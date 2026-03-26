Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве

В Пхеньяне прошла встреча лидеров Белоруссии и Северной Кореи, по итогам которой был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Александр Лукашенко, находящийся в КНДР с официальным визитом, и Ким Чен Ын закрепили намерение развивать отношения на новом уровне.

О подписании соглашения сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого». Документ, как ожидается, станет основой для дальнейшего расширения взаимодействия между Минском и Пхеньяном.

Лукашенко отметил, что связи между странами имеют долгую историю и не прерывались со времен Советского Союза. По его словам, сейчас отношения выходят на качественно новый этап, пусть и с определённым запозданием.

Он также подчеркнул, что, несмотря на расстояние, народы Белоруссии и КНДР объединяют схожие ценности — патриотизм, уважение к истории и внимание к старшему поколению.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.03.2026, 11:46
    Гость: да вот, непонятно

    с кем теперь Александр Лукашенко?
    С Россией или с Америкой (США).
    Не предаст ли он нас.

  4. 26.03.2026, 10:40
    Гость: Основной

    Разумный, дальновидный политик развивающий внешние связи своей страны на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Все комментарии (10)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации