Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
В Пхеньяне прошла встреча лидеров Белоруссии и Северной Кореи, по итогам которой был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Александр Лукашенко, находящийся в КНДР с официальным визитом, и Ким Чен Ын закрепили намерение развивать отношения на новом уровне.
О подписании соглашения сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого». Документ, как ожидается, станет основой для дальнейшего расширения взаимодействия между Минском и Пхеньяном.
Лукашенко отметил, что связи между странами имеют долгую историю и не прерывались со времен Советского Союза. По его словам, сейчас отношения выходят на качественно новый этап, пусть и с определённым запозданием.
Он также подчеркнул, что, несмотря на расстояние, народы Белоруссии и КНДР объединяют схожие ценности — патриотизм, уважение к истории и внимание к старшему поколению.
визитом он показал Трампу, что он точно не с ним.
с кем теперь Александр Лукашенко?
С Россией или с Америкой (США).
Не предаст ли он нас.
Кто раз умеет обмануть, тот много раз еще обманет.
Разумный, дальновидный политик развивающий внешние связи своей страны на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
Белорусы.