Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве

08:03 26.03.2026

В Пхеньяне прошла встреча лидеров Белоруссии и Северной Кореи, по итогам которой был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Александр Лукашенко, находящийся в КНДР с официальным визитом, и Ким Чен Ын закрепили намерение развивать отношения на новом уровне.

О подписании соглашения сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого». Документ, как ожидается, станет основой для дальнейшего расширения взаимодействия между Минском и Пхеньяном.

Лукашенко отметил, что связи между странами имеют долгую историю и не прерывались со времен Советского Союза. По его словам, сейчас отношения выходят на качественно новый этап, пусть и с определённым запозданием.

Он также подчеркнул, что, несмотря на расстояние, народы Белоруссии и КНДР объединяют схожие ценности — патриотизм, уважение к истории и внимание к старшему поколению.