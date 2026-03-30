Трамп заявил о согласии Ирана с большинством из 15 пунктов его плана.

13:46 30.03.2026

Иран согласился с большинством из 15 пунктов плана Вашингтона по завершению войны, заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.

По словам республиканца, переговоры с Тегераном проходят как напрямую, так и через посредников и дают «важные результаты».

«Они (иранские представители. — Ред.) согласились на большинство пунктов. Почему бы им этого не сделать?» — приводит его слова РБК.

Трамп также заявил о планах Соединенных Штатов добавить «еще пару пунктов».

Он добавил, что Тегеран преподнес Вашингтону «еще один подарок» — разрешение пройти через Ормузский пролив еще 20 танкерам с нефтью, которые отправятся «завтра». До этого глава пакистанского МИДа Исхак Дар объявил о разрешении от Ирана на проход через пролив 20 танкерам под флагом Пакистана — по два судна ежедневно.

Bloomberg ранее сообщил, что предложение США включает 12 требований, среди них — отказ Ирана от обогащения урана, прекращение поддержки вооруженных групп и открытие Ормузского пролива. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции, отказаться от механизма их возврата и содействовать развитию гражданской ядерной энергетики на объекте в Бушере.

Источник Reuters сообщил, что чиновники и представитель верховного лидера Ирана сочли план «односторонним», отметив, что в нем отсутствуют минимальные условия для успеха.

По данным Tasnim, Иран уже направил свой ответ на американский план из 15 пунктов через Пакистан. Тегеран потребовал прекращения боевых действий, гарантий компенсаций ущерба, исключения повторения войны и признания своего суверенитета над Ормузским проливом. В Иране также заявили, что рассматривают позицию США как попытку выиграть время.