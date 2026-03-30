Трамп заявил о согласии Ирана с большинством из 15 пунктов его плана
Иран согласился с большинством из 15 пунктов плана Вашингтона по завершению войны, заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.
По словам республиканца, переговоры с Тегераном проходят как напрямую, так и через посредников и дают «важные результаты».
«Они (иранские представители. — Ред.) согласились на большинство пунктов. Почему бы им этого не сделать?» — приводит его слова РБК.
Трамп также заявил о планах Соединенных Штатов добавить «еще пару пунктов».
Он добавил, что Тегеран преподнес Вашингтону «еще один подарок» — разрешение пройти через Ормузский пролив еще 20 танкерам с нефтью, которые отправятся «завтра». До этого глава пакистанского МИДа Исхак Дар объявил о разрешении от Ирана на проход через пролив 20 танкерам под флагом Пакистана — по два судна ежедневно.
Bloomberg ранее сообщил, что предложение США включает 12 требований, среди них — отказ Ирана от обогащения урана, прекращение поддержки вооруженных групп и открытие Ормузского пролива. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции, отказаться от механизма их возврата и содействовать развитию гражданской ядерной энергетики на объекте в Бушере.
Источник Reuters сообщил, что чиновники и представитель верховного лидера Ирана сочли план «односторонним», отметив, что в нем отсутствуют минимальные условия для успеха.
По данным Tasnim, Иран уже направил свой ответ на американский план из 15 пунктов через Пакистан. Тегеран потребовал прекращения боевых действий, гарантий компенсаций ущерба, исключения повторения войны и признания своего суверенитета над Ормузским проливом. В Иране также заявили, что рассматривают позицию США как попытку выиграть время.
Бесконечно лгать не получится
США и Израиль 28 марта ударили по гражданскому самолету с гуманитарной помощью в аэропорту Мешхеда на западе Ирана. Об этом сообщила Организация гражданской авиации исламской республики.
«Организация гражданской авиации решительно осуждает американо-сионистское нападение на иранский гражданский самолет, перевозивший медикаменты и медоборудование для Ирана из других стран и который приземлился в аэропорту Мешхеда», — сообщило агентство Fars в Telegram-канале.
Издание подчеркивает, что нападение на гражданские самолеты, выполняющие гуманитарные миссии, — это явное нарушение норм международного права. Кроме того, Организация гражданской авиации призвала международные институты осудить атаку и привлечь виновных к ответственности для предотвращения повторных ударов.
Война на истощение с Ираном — крупнейший военно-экономический кризис в истории США.
На самом деле боевые возможности коалиции Эпштейна уже закончились и не соталось никаких ресурсов для продолжения войны.
Трамп заявил, что США уже победили.
Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут полным ходом.
Трамп заявил о согласии Ирана с большинством из 15 пунктов его плана.
Трамп заявил, что если сделки не будет, мы уйдем, уничтожив все, что осталось".
Лживые фейковые аявления о переговорах с Ираном — лишь попытка контролировать финансовые рынки. Если цены взлетят Трампу конец.
Джим Хаймс, член Конгресса США: Трамп, после того как осознал, что США из-за войны находятся на грани финансовой катастрофы, открыто лжёт и фабрикует заявления о якобы существующих дипломатических переговорах с Ираном.