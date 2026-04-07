США заявили об ударе по иранскому острову Харк

США нанесли удары по военным целям на иранском острове Харк. Об этом журналисту Axios Бараку Равиду заявил высокопоставленный американский чиновник, сообщает «Коммерсант».

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что на острове прогремели взрывы. В публикации утверждалось, что Харк атаковали совместно США и Израиль. Агентство Etemad Online утверждает, что израильские силы нанесли массированные удары по инфраструктуре на всей территории Ирана. В частности, сообщалось об атаке на автомобильный мост между городами Тебриз и Зенджан на северо-западе страны. Также — об ударе по железной дороге в районе города Кередж.

7 апреля истек срок ультиматума Дональда Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. Президент США угрожал Ирану «адом» в случае отказа от мирной сделки.

  1. 07.04.2026, 20:16
    Гость: Зануда

    Это ту самую, которую создали оппенгеймеры и прочие в Америке лет 80 назад? Или ту, которую воспроизвели в союзе?

  3. 07.04.2026, 19:41
    Гость: Начать легко

    Закончить труднее. Трамп начал. Посмотрим, как закончит. Как говорят хохлы "Скажи "гоп", когда перепрыгнешь".

