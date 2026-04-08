Трамп пообещал Ближнему Востоку «золотой век»

Президент США Дональд Трамп назвал минувший день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном, важным для всего мира, по его словам, исламская республика сможет начать процесс восстановления, а на Ближнем Востоке может наступить "золотой век", пишет РИА Новости.

"Большой день для мира... Иран хочет, чтобы это произошло, ему надоело.... Как и в США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!" — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также пообещал, что США помогут "разобраться" со скоплением судов в Ормузском проливе, а их флот будет находиться "рядом", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.

В ночь на среду Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.

Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из десяти пунктов. США, как заявил иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.

По информации Associated Press, в соответствии с планом перемирия Иран и Оман будут взимать плату за получение разрешения на судоходство в Ормузском проливе.

  1. 08.04.2026, 13:36
    Гость: Ждялячл

    стиль "Пьяный слон в посудной лавке" - это не про победу слона, это про перенос ростовщической лавки в другой район
    туда, где место уже расчищено

  2. 08.04.2026, 13:06
    Гость: коалиция Эпштейна

    Трамп пообещал Ближнему Востоку "золотой век"?
    .
    А как же лозунг "Америка прежде всего"?

  3. 08.04.2026, 13:05
    Гость: o!

    Вот уже 10 часов чрезвычайный и полномочный представитель государства Израиль в семье президента США Джаред Кушнер гоняет мокрой тряпкой по Белому Дому Дональда Трампа за отказ выполнять приказ Биньямина Нeтаньяху...

  4. 08.04.2026, 12:53
    Гость: нет-нет

    По существу Трамп и сионисты Ирзаиля проиграли войну. Смешно снова слышать популистские лозунги от неадеквата, который опустил трусливые и коррумпированные монархии Персидского залива в каменный век.

  5. 08.04.2026, 12:49
    Гость: Золотой

    век для Востока,это как зарплата в России 2700$ и "пока я президент....". Ирак и Ливия давно уже в нем живут.

azerbaijan-stockers / Freepik.com
]]>
