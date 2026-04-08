Трамп пообещал Ближнему Востоку "золотой век"?

11:12 8.04.2026

Президент США Дональд Трамп назвал минувший день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном, важным для всего мира, по его словам, исламская республика сможет начать процесс восстановления, а на Ближнем Востоке может наступить "золотой век", пишет РИА Новости.

"Большой день для мира... Иран хочет, чтобы это произошло, ему надоело.... Как и в США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!" — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также пообещал, что США помогут "разобраться" со скоплением судов в Ормузском проливе, а их флот будет находиться "рядом", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.

В ночь на среду Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.

Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из десяти пунктов. США, как заявил иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.

По информации Associated Press, в соответствии с планом перемирия Иран и Оман будут взимать плату за получение разрешения на судоходство в Ормузском проливе.