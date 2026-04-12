США и Иран не смогли достичь соглашения после 21 часа переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на пресс-конференции, что после долгих переговоров в Пакистане соглашения о прекращении войны с Ираном не достигнуто. Переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжались 21 час, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.

Иран не возьмет на себя обязательство отказаться от ядерного оружия, заявил Вэнс, добавив, что американские переговорщики сделали свое «окончательное и лучшее предложение», но Тегеран отказался принять условия сделки США.

Сейчас у Тегерана нет планов на новый раунд переговоров, сообщают СМИ. Иранские журналисты объяснили провал переговоров «чрезмерными» требованиями Соединенных Штатов. 

Как сообщил агентству Fars источник, близкий к переговорной команде, Иран не принял условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики, пишет РБК.

«Американцы потребовали в ходе переговоров всего того, чего не могли добиться войной», — утверждает собеседник.

Американская сторона искала предлог, чтобы покинуть стол переговоров, считает источник.

  1. 12.04.2026, 21:24
    Гость: Ничего себе "ничего"!

    Они уже показали всем другим в мире, включая и "мировое большинство", сколько каждому будет стоить непослушание гегемону. Ну а те, кто переживает за "кучу денег, которые американ на ветер пустит" (см. чуть ниже пост от 12.04.2026, 20:17) ... Да, например, напечатают они их, сколько надо - и все дела. Или кого-нибудь (или всех) ограбят, что у них очень хорошо получается.
    Меня не устаёт изумлять постоянная трогательная забота "говорящих голов" в российском теле-ящике и писак здесь, на форуме КМ, об американских деньгах. Нас то с какого боку это должно волновать? Раз они тратят СВОИ денежки, значит знают, что делают и зачем. И последние 40 лет, а то и все 80 говорят о том, что, тратя, печатая и грабя, они медленно, но верно приближаются к своей заветной цели - мировой гегемонии.
    Только не надо мне здесь бормотать про "многополярный мир" и "мировое большинство". Это всё придумано для того, чтобы оправдать совершенно ошеломляющее разбазаривание собственных сил - и экономических, и военных, в результате саморазгрома своей страны СССР 35-40 лет назад и продолжающегося "наркотического" упоения сделанным вот уже 4-й десяток лет.

  3. 12.04.2026, 20:16
    Гость: 12 апреля 2026, 19:11

    Reuters назвало сумму расходов Израиля на войну с Ираном
    Война Израиля с Ираном обошлась в 35 млрд шекелей ($11,52 млрд) бюджетных расходов. Об этом 12 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов Израиля.
    12 апреля 2026, 17:28
    Израиль вызвал дипломата Испании после сожжения чучела Нетаньяху
    Власти Израиля 12 апреля пригласили временную поверенную в делах Испании Франсиску Педрос Карретеро в министерство иностранных дел после того, как в Испании было сожжено чучело премьер-министра Биньямина Нетаньяху

    ИЗВЕСТИЯIZ

Все комментарии (16)
Выбор читателей
КСИР сообщил о гибели главы иранской разведки
Астронавты Artemis II установили рекорд дальности полета человека от Земли
Россия хочет создать свою суверенную территорию на Луне за 4,4 трлн рублей
Зеленский обратился к России с предложением о прекращении огня
Избранное
Gods of Fecal / Morbidity «Imperishable Hits»
«Приехал бездушный бульдозер»: как убивали театр Николая Губенко
О концепции государственной политики исторической памяти
Оберманекен (Анжей Захарищев фон Брауш и Олемпицка Эрте) «Гостья с Сириуса»
Сергей Мазаев «Дуэты»
Принесёт ли «мирный план Путина» России мир?
Пищевые отходы «Паразиты»
Трамп уже проиграл войну в Венесуэле – независимо от ее итогов
Cны Саламандры «Медвежья невеста» (интернет-сингл)
Все об овощах и фруктах: полезные свойства
Нелли Уварова: «Не стоит делать из внешности культ!»
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Организации, запрещенные на территории Российской Федерации