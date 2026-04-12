США и Иран не смогли достичь соглашения после 21 часа переговоров
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на пресс-конференции, что после долгих переговоров в Пакистане соглашения о прекращении войны с Ираном не достигнуто. Переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжались 21 час, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.
Иран не возьмет на себя обязательство отказаться от ядерного оружия, заявил Вэнс, добавив, что американские переговорщики сделали свое «окончательное и лучшее предложение», но Тегеран отказался принять условия сделки США.
Сейчас у Тегерана нет планов на новый раунд переговоров, сообщают СМИ. Иранские журналисты объяснили провал переговоров «чрезмерными» требованиями Соединенных Штатов.
Как сообщил агентству Fars источник, близкий к переговорной команде, Иран не принял условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики, пишет РБК.
«Американцы потребовали в ходе переговоров всего того, чего не могли добиться войной», — утверждает собеседник.
Американская сторона искала предлог, чтобы покинуть стол переговоров, считает источник.
Они уже показали всем другим в мире, включая и "мировое большинство", сколько каждому будет стоить непослушание гегемону. Ну а те, кто переживает за "кучу денег, которые американ на ветер пустит" (см. чуть ниже пост от 12.04.2026, 20:17) ... Да, например, напечатают они их, сколько надо - и все дела. Или кого-нибудь (или всех) ограбят, что у них очень хорошо получается.
Меня не устаёт изумлять постоянная трогательная забота "говорящих голов" в российском теле-ящике и писак здесь, на форуме КМ, об американских деньгах. Нас то с какого боку это должно волновать? Раз они тратят СВОИ денежки, значит знают, что делают и зачем. И последние 40 лет, а то и все 80 говорят о том, что, тратя, печатая и грабя, они медленно, но верно приближаются к своей заветной цели - мировой гегемонии.
Только не надо мне здесь бормотать про "многополярный мир" и "мировое большинство". Это всё придумано для того, чтобы оправдать совершенно ошеломляющее разбазаривание собственных сил - и экономических, и военных, в результате саморазгрома своей страны СССР 35-40 лет назад и продолжающегося "наркотического" упоения сделанным вот уже 4-й десяток лет.
Трампа и его команду с треском выгонят
Reuters назвало сумму расходов Израиля на войну с Ираном
Война Израиля с Ираном обошлась в 35 млрд шекелей ($11,52 млрд) бюджетных расходов. Об этом 12 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов Израиля.
12 апреля 2026, 17:28
Израиль вызвал дипломата Испании после сожжения чучела Нетаньяху
Власти Израиля 12 апреля пригласили временную поверенную в делах Испании Франсиску Педрос Карретеро в министерство иностранных дел после того, как в Испании было сожжено чучело премьер-министра Биньямина Нетаньяху
Спроси у югославов, сербов, они тебя просветят.
Позавчера, например, амеры потеряли над заливом дрон MQ-4C Triton.