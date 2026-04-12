США и Иран не смогли достичь соглашения после 21 часа переговоров

12:04 12.04.2026

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на пресс-конференции, что после долгих переговоров в Пакистане соглашения о прекращении войны с Ираном не достигнуто. Переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжались 21 час, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.

Иран не возьмет на себя обязательство отказаться от ядерного оружия, заявил Вэнс, добавив, что американские переговорщики сделали свое «окончательное и лучшее предложение», но Тегеран отказался принять условия сделки США.

Сейчас у Тегерана нет планов на новый раунд переговоров, сообщают СМИ. Иранские журналисты объяснили провал переговоров «чрезмерными» требованиями Соединенных Штатов.

Как сообщил агентству Fars источник, близкий к переговорной команде, Иран не принял условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики, пишет РБК.

«Американцы потребовали в ходе переговоров всего того, чего не могли добиться войной», — утверждает собеседник.

Американская сторона искала предлог, чтобы покинуть стол переговоров, считает источник.