Американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива

Американские военные по поручению президента Дональда Трампа приступили к блокаде Ормузского пролива, пишет РБК со ссылкой на CNN и Fox News.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в TruthSocial написал, что военно-морской флот Ирана лежит на дне моря, полностью уничтожены, по его словам, 158 кораблей. При этом американские военные не поразили так называемые «быстрые ударные корабли» Ирана, поскольку не считали их серьезной угрозой.

«Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей БЛОКАДЕ, они будут немедленно УНИЧТОЖЕНЫ, используя ту же систему уничтожения, что и против наркоторговцев на морских лодках. Это быстро и жестоко», — написал он.

Попытки США блокировать Ормузский пролив «обречены на провал», считают в Тегеране. Иран не допустит подобного шага, заявлял высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. По его словам, иранская армия обладает «значительными неиспользованными возможностями» для противодействия любым угрозам.