Американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива

Американские военные по поручению президента Дональда Трампа приступили к блокаде Ормузского пролива, пишет РБК со ссылкой на CNN и Fox News.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в TruthSocial написал, что военно-морской флот Ирана лежит на дне моря, полностью уничтожены, по его словам, 158 кораблей. При этом американские военные не поразили так называемые «быстрые ударные корабли» Ирана, поскольку не считали их серьезной угрозой.

«Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей БЛОКАДЕ, они будут немедленно УНИЧТОЖЕНЫ, используя ту же систему уничтожения, что и против наркоторговцев на морских лодках. Это быстро и жестоко», — написал он.

Попытки США блокировать Ормузский пролив «обречены на провал», считают в Тегеране. Иран не допустит подобного шага, заявлял высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. По его словам, иранская армия обладает «значительными неиспользованными возможностями» для противодействия любым угрозам.

  1. 13.04.2026, 22:43
    Гость: коалиция Эпштейна

    Адмирал Дун Цзюнь, министр обороны Китая, обращаясь к администрации Трампа и ВМС США:
    .
    Наши суда осуществляют проход в водах Ормузского пролива. У нас есть торговые и энергетические соглашения с Ираном.
    .
    Мы уважаем эти соглашения и ожидаем, что другие не будут вмешиваться в наши дела. Иран контролирует Ормузский пролив, и этот пролив для нас открыт».

  2. 13.04.2026, 20:53
    Гость: коалиция Эпштейна

    Попытка США провести два эсминца «Frank Patterson» и «Michael Murphy» через Ормузский пролив превратилась в провалившуюся и позорную пропагандистскую операцию, которая провели к полному провалу. Два эсминца Frank Patterson и Michael Murphy одновременно с началом переговоров в Исламабаде попытались осуществить внезапное проникновение в Ормузский пролив.
    .
    Эти два эсминца пытались скрыть своё присутствие, применяя радиоэлектронную борьбу и отключив автоматические системы идентификации.
    .
    Военно-морские силы КСИР заподозрили эти два корабля в районе порта Фуджейра в Оманском море и после дополнительного технического наблюдения направили суда для проверки. В районе входа в Персидский залив они идентифицировали эсминцы и начали движение с целью их остановки.
    .
    Эсминец Frank Patterson сначала попытался продолжить движение, но сразу же обнаружил, что он взят на радарное сопровождение крылатыми ракетами, после чего был остановлен силами КСИР. Одновременно в воздух были подняты беспилотники КСИР.
    .
    Затем эсминец получил предупреждение по международному каналу 16: в течение 30 минут развернуться и покинуть район либо будет атакован вооружёнными силами Ирана.
    .
    В итоге оба эсминца были вынуждены отступить у входа в Персидский залив в водах Оманского моря, так и не сумев пройти Ормузский пролив.

  3. 13.04.2026, 20:38
    Гость: Эээ...а и правда он--Зануда.

    Дуся,
    Я вам написал давно-
    Аиф читал последний раз лет 35 назад,если не больше.
    Как там в ваших тельавивских подвалах,не сквозит?

  4. 13.04.2026, 20:34
    Гость: Обсуждать,что выдали

    Cnn и Fox -это уже маразм.
    Никто ни к чему там не "приступил". Персы еще раз заявили-будем бить.

    Там неразбериха с минами. Мины течениями пролива относит в стороны,и практически нет прохода,разминировать персы и не собираются,и нечем,тк.у них нет такой техники,-так утверждают нейтральные (=более менее объективные) источники,
    В общем,
    Команды танкеров готовятся встретить старость на своих суднах.
    А что,эпично, нефть есть,от голода и жажды не умрут

Выбор читателей
© United Nations Photo
Против Трампа восстала третья власть
Пресс-служба Южного военного округа, CC BY 4.0, Фрегат «Адмирал Григорович» "/>
Российские танкеры успешно прошли Ла-Манш в сопровождении фрегата ВМФ РФ
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией
ЦБ РФ зафиксировал резкий рост объема наличных в обращении
Избранное
Черный кролик feat. Денис Михайлов «Зачем я встретил Вас» (интернет-сингл)
«Братья Грим», 3 ноября, Lustra Bar
«Крематорий» воспел маленькую девочку из города Мытищи
«Яма, в которую Лукашенко затягивает Россию»: доверие белорусов к русским резко снизилось
«Торба-на-Круче», 23 сентября, «16 тонн»
«Моральный кодекс», 5 июля, Зеленый театр ВДНХ
QUEENtet Сергея Мазаева «П.И. Чайковский. Время года» (CD + винил)
Vere Dictum и Сны Саламандры «Амиго» (интернет-сингл)
«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова
Кинопремьера «Паркет»: танец на краю ядерного реактора
«Моральный кодекс» напомнил о том, что вокруг ничего не меняется
