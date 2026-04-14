ЕК отложила выделение Киеву первых траншей из €90 млрд
Еврокомиссия отложила планы предоставления Киеву первых траншей финансирования на €90 млрд, с которого еще не снято вето Венгрии и Словакии, на второе полугодие 2026 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари на брифинге в Брюсселе, пишет ТАСС.
"Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия", - заявил он, отвечая на вопрос, позволит ли поражение Виктора Орбана быстро разблокировать программу бюджетного и военного финансирования Украины на €90 млрд, рассчитанную на 2026 и 2027 годы.
Ранее Еврокомиссия заявляла о необходимости перевести первые деньги Киеву в апреле 2026 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что расходы ЕС на импорт энергоресурсов выросли на €22 млрд с начала иранского конфликта и блокада Ормузского пролива наносит тяжелый ущерб экономике.
Здесь так. Это деньги не ЕК, а деньги налогоплательщиков стран ЕС, т.е. тех, кто своим реальным трудом создает реальные стоимости. Отсюда и
уже сейчас граждане стран ЕС ставят вопрос, с с какого бодуна нами заработанные деньги должны просто так давать Украине не зная куда эти деньги там будут использованы. Ведь уже имеется много фактов, когда финансовая и другая помощь стран ЕС и США (при Байдене) элементарно ложили в свои карманы окружения комика-президента Украины В.Зеленского и судя по всему он себя тоже не обижал. Последнее известная финансовая афера международного масштаба так называемое "дело Миндича", (Тимур Миндич, партнер В.Зеленского по фирме Студия «Квартал-95), был главным в этой финансовой афере на сотни миллионов евро, благополучно уехал в Израиль. В.Зеленский даже не выдал ордер на его арест. И в то же време этот комик-президент нагло требует от стран ЕС дальнейшую финансовую поддержку Украины. Руководителям стран ЕС надо очень крепко подумать кому они дают деньги.