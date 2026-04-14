ЕК отложила выделение Киеву первых траншей из €90 млрд

Еврокомиссия отложила планы предоставления Киеву первых траншей финансирования на €90 млрд, с которого еще не снято вето Венгрии и Словакии, на второе полугодие 2026 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари на брифинге в Брюсселе, пишет ТАСС.

"Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия", - заявил он, отвечая на вопрос, позволит ли поражение Виктора Орбана быстро разблокировать программу бюджетного и военного финансирования Украины на €90 млрд, рассчитанную на 2026 и 2027 годы.

Ранее Еврокомиссия заявляла о необходимости перевести первые деньги Киеву в апреле 2026 года.

  1. 14.04.2026, 22:52
    Гость: Фюрер европцев Урсула фон дер Ляйен жалуется,

    что расходы ЕС на импорт энергоресурсов выросли на €22 млрд с начала иранского конфликта и блокада Ормузского пролива наносит тяжелый ущерб экономике.
    .
    Вряд ли унтерменшам окраинных земель много перепадёт из её миски. Если только облизать, косточки обглодать, чтобы таки доползли до ЛБС.

  5. 14.04.2026, 18:28
    Гость: rick

    "ЕК отложила выделение Киеву первых траншей из €90 млрд"
    ---
    Здесь так. Это деньги не ЕК, а деньги налогоплательщиков стран ЕС, т.е. тех, кто своим реальным трудом создает реальные стоимости. Отсюда и
    уже сейчас граждане стран ЕС ставят вопрос, с с какого бодуна нами заработанные деньги должны просто так давать Украине не зная куда эти деньги там будут использованы. Ведь уже имеется много фактов, когда финансовая и другая помощь стран ЕС и США (при Байдене) элементарно ложили в свои карманы окружения комика-президента Украины В.Зеленского и судя по всему он себя тоже не обижал. Последнее известная финансовая афера международного масштаба так называемое "дело Миндича", (Тимур Миндич, партнер В.Зеленского по фирме Студия «Квартал-95), был главным в этой финансовой афере на сотни миллионов евро, благополучно уехал в Израиль. В.Зеленский даже не выдал ордер на его арест. И в то же време этот комик-президент нагло требует от стран ЕС дальнейшую финансовую поддержку Украины. Руководителям стран ЕС надо очень крепко подумать кому они дают деньги.

Выбор читателей
Пресс-служба Южного военного округа, CC BY 4.0, Фрегат «Адмирал Григорович» "/>
Российские танкеры успешно прошли Ла-Манш в сопровождении фрегата ВМФ РФ
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией
ЦБ РФ зафиксировал резкий рост объема наличных в обращении
Минюст внес Стэнфордский университет в реестр нежелательных организаций
Избранное
Линда, 30 сентября, «16 тонн»
Летная школа «[НЕ]громко» (интернет-сингл)
Приднестровье на весах войны: Украина готовит нападение на российских миротворцев
«Политики бросились бороться с демографией привычным для них хайпом»
Дети в ресторане: милота или повод для очередных запретов?
«Банки заблокировали миллионы карт физлиц: что было на самом деле»
БеZ Б feat. Потомучто «Орбита» (интернет-сингл)
«Чем заканчивается "дранг нах остен", или 80 лет победы в Сталинградской битве»
Сын экс-вокалиста «Теплой Трассы» спел на дне рождения группы
О!Чилап «О!ДА (версия 6.5)»
«Если в государстве нет идеологии, то, по факту, в нём доминирует власть денег, прикрытая смесью либертарианства и псевдопатриотизма»
