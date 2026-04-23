Россия получила приглашение на саммит G20 в США

08:10 23.04.2026

Россия приглашена на саммит G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами. При этом окончательное решение об уровне участия пока не принято, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

По его словам, приглашение предполагает присутствие на самом высоком уровне, однако Москва будет определяться ближе к дате. В Кремле ранее отмечали, что вопрос о возможной поездке президента Владимира Путина сейчас не рассматривается.

В последние годы Россия участвует в саммитах «двадцатки» не на уровне главы государства. В 2023 и 2024 годах делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, а в 2025-м страну представлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. В последний раз Владимир Путин лично присутствовал на встрече G20 в 2019 году в Японии.

Саммит «двадцатки» считается одной из ключевых международных площадок для обсуждения глобальной экономики и финансовой политики. В объединение входят крупнейшие экономики мира, включая страны Европы, Азии и Америки, а также Европейский и Африканский союзы.