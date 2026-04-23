Россия получила приглашение на саммит G20 в США

G20 Japan Summit, June 28, 2019

Россия приглашена на саммит G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами. При этом окончательное решение об уровне участия пока не принято, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

По его словам, приглашение предполагает присутствие на самом высоком уровне, однако Москва будет определяться ближе к дате. В Кремле ранее отмечали, что вопрос о возможной поездке президента Владимира Путина сейчас не рассматривается.

В последние годы Россия участвует в саммитах «двадцатки» не на уровне главы государства. В 2023 и 2024 годах делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, а в 2025-м страну представлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. В последний раз Владимир Путин лично присутствовал на встрече G20 в 2019 году в Японии.

Саммит «двадцатки» считается одной из ключевых международных площадок для обсуждения глобальной экономики и финансовой политики. В объединение входят крупнейшие экономики мира, включая страны Европы, Азии и Америки, а также Европейский и Африканский союзы.

  1. 23.04.2026, 12:42
    Гость: .Штурман

    Президенту РФ не нужно посещать вражеские страны куда входит и США так как там возможно против него любая провокация. Трамп в США всего лишь презик у которого очень мало поддержки и верить ему на слово значит в очередной раз быть обманутым.
    Продолжается 5-й год изнурительной СВО на Украине и при решение любых вопросов это нужно иметь в виду. Ежу понятно что встреча 20-ки это не повлияет на ход спецоперации и мечтать что наши враги пойдут на уступки России это уже детский инфантилизм присущий престарелому руководству России.

  2. 23.04.2026, 12:16
    Гость: В огороде бузина

    при чём "украинский участок тркубопровода ДРУЖБА" до Нижнего Новгорода и Самары.

    Участок трубопровода был повреждён в результате падения обломков или частей ракеты, у Украины не было всех составляющих для ремонта. Орбан прекрасно об этом знал. НО ГРОМКО ВОЗМУЩАЛСЯ. При этом поставлял Украине электроэнергию.

    Вам что до укр.участка трубы? Предлагаете повредить или что?

  3. 23.04.2026, 12:11
    Гость: Эххх,11:04, с языка снимаете

    всё было не зря, не напрасно было! И молитва за трампово ухо, и портрет Трампа кисти известного русского художника)))))

  4. 23.04.2026, 11:19
    Гость: Путник

    ТАКАЯ ВОТ ОНА - ДРУЖБА!
    ----
    Reuters: восстановление «Дружбы» возобновило поставки нефти в ЕС
    Российская нефть в среду вновь начала поступать по украинскому участку трубопровода «Дружба» после многомесячной остановки, сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники. Это позволило Венгрии снять свое вето на кредит ЕС в размере €90 млрд ($105,79 млрд), который срочно необходим Украине, говорится в статье.
    ----
    На нижегородском предприятии после падения обломков БПЛА поврежден объект
    НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Объект на территории одного из предприятий в Кстовском районе Нижнего Новгорода получил повреждения при атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
    ----
    В Самаре после атаки дрона разворочена крыша дома и повреждены квартиры
    В Самаре украинский беспилотник атаковал жилой дом: разворочена крыша, повреждены квартиры, сообщают очевидцы SHOT. Ударной волной также выбило стёкла в соседних зданиях.

