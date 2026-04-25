Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский 25 апреля прибыл в Азербайджан с рабочим визитом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, поездка началась со встречи с украинской экспертной командой, которая делится опытом в сфере защиты воздушного пространства, пишут "Известия".

Зеленский отметил, что Киев открыт к сотрудничеству, способному укрепить как саму Украину, так и ее партнеров, и подчеркнул наличие у страны уникального опыта в области безопасности.

Он добавил, что взаимодействие уже развивается по трем направлениям: со странами Ближнего Востока и Персидского залива, с Европейским союзом, а также с Азербайджаном.

В ходе визита Зеленский также намерен решить ряд гуманитарных вопросов и рассчитывает на углубление сотрудничества по энергетике.

  1. 25.04.2026, 21:52
    Гость: раздумий

    Вот он малый но результат чистилища. Иди и смотри ...Или надо ослепнуть чтобы прозреть ?!

  4. 25.04.2026, 19:57
    Гость: Гость

    Как и все последние годы, в Кремле, и сейчас продолжат, опять таки, ругать Пашиняна и вещать на весь мир что Азербайджан стратегический партнер и союзник России. Пашинян украине никакой помощи не оказывал и -ет. Базу РФ в Армении не ликвидировал. Пашинян остался в основанных Россией организациях: ОДКБ И ЕВРАЗЕС. Алиев же делает всё наоборот, но остаётся другом Кремлевских. Воистину... политика кремлёвских-старцев не подаётся логическому объяснению. Вывод один: власти РФ своей стране не служат. Их цели находятся в плоскости интересов мирового капитала, олигархата и сионистов (израиля). Москве достаточно было поддерживать оружием и политически армян Карабаха. Сидел бы сейчас Алиев смирно и послушно, поглядывая на Москву с уважением.

  5. 25.04.2026, 19:41
    Гость: пора и в Азербайджан

    Всю Европу объездил по десятому кругу, надоело. Или сам всем уже надоел?

Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Организации, запрещенные на территории Российской Федерации