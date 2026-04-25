Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский 25 апреля прибыл в Азербайджан с рабочим визитом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, поездка началась со встречи с украинской экспертной командой, которая делится опытом в сфере защиты воздушного пространства, пишут "Известия".

Зеленский отметил, что Киев открыт к сотрудничеству, способному укрепить как саму Украину, так и ее партнеров, и подчеркнул наличие у страны уникального опыта в области безопасности.

Он добавил, что взаимодействие уже развивается по трем направлениям: со странами Ближнего Востока и Персидского залива, с Европейским союзом, а также с Азербайджаном.

В ходе визита Зеленский также намерен решить ряд гуманитарных вопросов и рассчитывает на углубление сотрудничества по энергетике.