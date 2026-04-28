Российский археолог Александр Бутягин был освобожден в рамках обмена

Российский ученый Александр Бутягин и жена военнослужащего вернулись в Россию в результате обмена с Молдовой, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ФСБ.

Обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском участке границы. Российскую сторону представляли Бутягин и супруга военнослужащего миротворческого контингента в Приднестровье, которые, по данным спецслужбы, ранее удерживались в недружественных странах.

Взамен были переданы два офицера молдавских спецслужб. Как уточнили в ФСБ, эти сотрудники прибыли в Россию в 2025 году по поддельным документам для проведения разведывательной деятельности, однако были выявлены и задержаны. В ходе расследования, заявили в ведомстве, удалось доказать их принадлежность к спецслужбам Молдовы.

В ФСБ подчеркнули, что возвращение россиян стало результатом многоэтапной операции, проведенной совместно с КГБ Республики Беларусь.

Бутягин был задержан польскими правоохранительными органами в декабре 2025 года во время поездки по Европе. Суд в Варшаве санкционировал его арест, а позже рассматривал вопрос об экстрадиции на Украину, где ему могло грозить до 10 лет лишения свободы. Защита ученого планировала обжаловать это решение.