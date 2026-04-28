Российский археолог Александр Бутягин был освобожден в рамках обмена

Российский ученый Александр Бутягин и жена военнослужащего вернулись в Россию в результате обмена с Молдовой, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ФСБ.

Обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском участке границы. Российскую сторону представляли Бутягин и супруга военнослужащего миротворческого контингента в Приднестровье, которые, по данным спецслужбы, ранее удерживались в недружественных странах.

Взамен были переданы два офицера молдавских спецслужб. Как уточнили в ФСБ, эти сотрудники прибыли в Россию в 2025 году по поддельным документам для проведения разведывательной деятельности, однако были выявлены и задержаны. В ходе расследования, заявили в ведомстве, удалось доказать их принадлежность к спецслужбам Молдовы.

В ФСБ подчеркнули, что возвращение россиян стало результатом многоэтапной операции, проведенной совместно с КГБ Республики Беларусь.

Бутягин был задержан польскими правоохранительными органами в декабре 2025 года во время поездки по Европе. Суд в Варшаве санкционировал его арест, а позже рассматривал вопрос об экстрадиции на Украину, где ему могло грозить до 10 лет лишения свободы. Защита ученого планировала обжаловать это решение.

  1. 28.04.2026, 23:09
    Гость: Ученых всегда на Запад тянет.

    Не только из-за бабла (чего впрочем тоже никто не отрицает), но и потому что Запад -- родина науки, и ученость на Русь оттуда пришла. Ученому, чтобы оставаться в тонусе, постоянно нужно общаться с западными коллегами, выступать на конференциях, читать лекции и т.д. Автаркия = смерть для науки. С Западом легко порвать людям примитивным, не умственным трудом живущих. Но для человека интеллектуального это невозможно.

  2. 28.04.2026, 21:50
    Гость: Алесь

    Заметьте. Впервые, достаточно здравый и равноценный обмен. Это, потому, что вёлся обмен по заданию Белоруссии, а не деятелями от башен кремля, которые про бабки, про всяких Мудведчуков и просто бомжей, собранных с улиц. А сколько наших томятся в прибалтике и других лимитрофах. А сколько уже сгинуло. А сколько просто пропало? Впрочем о чём это я. Впереди выборы.

  4. 28.04.2026, 20:14
    Гость: У нас

    Егунов всегда все поддерживает. Сейчас брось логунг "Игоря Егунова расстрелять!" - и его поддержит))

  5. 28.04.2026, 19:48
    Гость: Историк, а Польши не знает

    Товарищ видимо из тех, которые воображают, что они вне политики. Иначе трудно понять идиотское решение в такое время разъезжать по Европам с заездом в Польшу, власти которой в передних рядах по русофобии.
    Ну ничего. Несколько месяцев сидения в КПЗ научат его простой истине - "Если тебе политика пофиг, то не факт, что политике ты не интересен"

Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

