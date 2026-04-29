ЕС может ужесточить условия выдачи кредита Киеву

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Европейский союз может ужесточить условия предоставления Украине кредита на 90 млрд евро, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, часть выплат могут привязать к проведению непопулярных налоговых реформ. В частности, обсуждается требование ввести 20-процентный НДС для компаний на льготных режимах с годовым доходом свыше 4 млн гривен (около 90 тыс. долларов).

Речь идет о плане, который рассматривает Европейская комиссия, он может затронуть 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, намеченной на этот год. При этом, как отмечают источники, Киев параллельно пытается убедить Международный валютный фонд отложить аналогичные требования, чтобы получить еще около 8 млрд евро.

Собеседники Bloomberg добавляют, что фонд также настаивает на других мерах, например, введении НДС на иностранные посылки.

Кредит на 90 млрд евро страны ЕС окончательно утвердили на прошлой неделе. Финансирование планируется предоставлять при соблюдении жестких условий, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Ожидается, что около 60 млрд евро направят на военную помощь, а остальную часть — на поддержку бюджета Украины, который в этом году сформирован с дефицитом около 50 млрд евро.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации