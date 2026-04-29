ЕС может ужесточить условия выдачи кредита Киеву

Европейский союз может ужесточить условия предоставления Украине кредита на 90 млрд евро, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, часть выплат могут привязать к проведению непопулярных налоговых реформ. В частности, обсуждается требование ввести 20-процентный НДС для компаний на льготных режимах с годовым доходом свыше 4 млн гривен (около 90 тыс. долларов).

Речь идет о плане, который рассматривает Европейская комиссия, он может затронуть 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, намеченной на этот год. При этом, как отмечают источники, Киев параллельно пытается убедить Международный валютный фонд отложить аналогичные требования, чтобы получить еще около 8 млрд евро.

Собеседники Bloomberg добавляют, что фонд также настаивает на других мерах, например, введении НДС на иностранные посылки.

Кредит на 90 млрд евро страны ЕС окончательно утвердили на прошлой неделе. Финансирование планируется предоставлять при соблюдении жестких условий, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Ожидается, что около 60 млрд евро направят на военную помощь, а остальную часть — на поддержку бюджета Украины, который в этом году сформирован с дефицитом около 50 млрд евро.