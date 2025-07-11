В Афганистане ждут наплыва шпионов из России

11:44 11.07.2025

Признание Москвой правительства «Талибана» не вызвало особых позитивных реакций у руководства спецслужб «яростных мулл». Напротив, талибы воспринимают российский политический жест как потенциальный фактор угрозы

Спецслужбы «Талибана» (Верховный суд РФ 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций) ожидают наплыва в Афганистан шпионов из России. По оценкам службы контрразведки талибов, такая перспектива станет главным результатом недавнего официального признания Москвой режима «яростных мулл». Военное ведомство «Талибана», в свою очередь, предлагает проверить власти РФ на искренность намерений, сделав Москве запрос на продажу российского вооружения талибам.

В распоряжении «НГ» оказались два документа, подготовленных силовыми ведомствами правительства афганского «Талибана». Они позволяют судить о реальном отношении талибов к недавнему признанию их режима российскими властями.

В документе, подготовленном управлением 0376 (контрразведка) Главного управления разведки (ГУР) «Талибана» 7 июля сего года (спустя четыре дня после российского признания) и озаглавленном «Сбор разведывательной информации российскими туристами в Афганистане», прогнозируется активизация деятельности разведслужб РФ в Афганистане.

«Поскольку в последнее время Исламский Эмират был признан Россией, число российских граждан, посещающих страну, увеличилось, – говорится в документе талибской контрразведки. – Эти группы въезжают в страну под видом туристов, культурных миссий или журналистов, но преследуют разведывательные цели. В последние дни некоторые из этих граждан посещали исторические памятники, и их деятельность считается подозрительной. Необходимо, чтобы передвижения этих лиц находились под строгим наблюдением разведывательных и контрразведывательных органов, а также была проведена их соответствующая оценка».

Начальник контрразведки «Талибана» маулави Асадулла Барьялай, направивший документ в департамент 061 (аналитическое управление) ГУР, подчеркнул, что «данный вопрос передается вашей уважаемой организации для дальнейшего изучения и координации».

Маулави Барьялай попросил аналитиков талибской службы безопасности и разведки поделиться этой информацией и оценками шпионских угроз «с другими контрразведывательными и правоохранительными органами» режима талибов

Документы Главного управления разведки (слева) и Минобороны Афганистана

позволяют понять, чего хотят и чего опасаются представители кабульских властей. Фото «НГ»

Как видно из этого документа, признание Москвой правительства «Талибана» не вызвало особых позитивных реакций у руководства спецслужб «яростных мулл». Напротив, талибы воспринимают российский политический жест как потенциальный фактор угрозы. Документ также стоит иметь в виду российским гражданам, желающим отправиться в путешествие в Афганистан: талибы могут принять туристов из РФ не как дорогих гостей.

Еще один любопытный документ под заголовком «Закупка военного имущества, техники, оружия для нужд Минобороны» был направлен в эти дни из военного ведомства «Талибана» в МИД. Бумага подписана министром обороны талибов муллой Мохаммадом Якубом. «Поскольку в последнее время Исламский Эмират был признан Россией, в будущем начнется новый этап сотрудничества, – говорится в тексте сообщения. – Военное оборудование этой страны, которое отличается высоким качеством и количеством, необходимо Министерству национальной обороны во всех его сферах. С этой целью мы планируем закупить упомянутое оборудование у России на основе взаимопонимания, поскольку ранее они уже сотрудничали с нами в некоторых областях». Мулла Якуб попросил МИД талибов «предпринять необходимые шаги для создания соответствующей основы в этой области».

Афганский источник, предоставивший этот документ, полагает, что инициатива Минобороны о скорейшей закупке российского вооружения является прежде всего проверкой искренности намерений Москвы: «Талибы хотят, чтобы Россия делом доказала свою готовность развивать сотрудничество с ними в сфере безопасности. Они будут требовать от Кремля крупных поставок военной техники, оружия и боеприпасов в максимально сжатые сроки, не обращая внимания на то, что армия России сама нуждается в оружии на украинском фронте. То, что талибы хотят устроить Москве проверку на надежность посредством военных закупок, говорит о том, что они не верят в искренность российских политических инициатив».

Автор: Андрей Серенко