В Афганистане ждут наплыва шпионов из России
Спецслужбы «Талибана» (Верховный суд РФ 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций) ожидают наплыва в Афганистан шпионов из России. По оценкам службы контрразведки талибов, такая перспектива станет главным результатом недавнего официального признания Москвой режима «яростных мулл». Военное ведомство «Талибана», в свою очередь, предлагает проверить власти РФ на искренность намерений, сделав Москве запрос на продажу российского вооружения талибам.
В распоряжении «НГ» оказались два документа, подготовленных силовыми ведомствами правительства афганского «Талибана». Они позволяют судить о реальном отношении талибов к недавнему признанию их режима российскими властями.
В документе, подготовленном управлением 0376 (контрразведка) Главного управления разведки (ГУР) «Талибана» 7 июля сего года (спустя четыре дня после российского признания) и озаглавленном «Сбор разведывательной информации российскими туристами в Афганистане», прогнозируется активизация деятельности разведслужб РФ в Афганистане.
«Поскольку в последнее время Исламский Эмират был признан Россией, число российских граждан, посещающих страну, увеличилось, – говорится в документе талибской контрразведки. – Эти группы въезжают в страну под видом туристов, культурных миссий или журналистов, но преследуют разведывательные цели. В последние дни некоторые из этих граждан посещали исторические памятники, и их деятельность считается подозрительной. Необходимо, чтобы передвижения этих лиц находились под строгим наблюдением разведывательных и контрразведывательных органов, а также была проведена их соответствующая оценка».
Начальник контрразведки «Талибана» маулави Асадулла Барьялай, направивший документ в департамент 061 (аналитическое управление) ГУР, подчеркнул, что «данный вопрос передается вашей уважаемой организации для дальнейшего изучения и координации».
Маулави Барьялай попросил аналитиков талибской службы безопасности и разведки поделиться этой информацией и оценками шпионских угроз «с другими контрразведывательными и правоохранительными органами» режима талибов
Документы Главного управления разведки (слева) и Минобороны Афганистана
позволяют понять, чего хотят и чего опасаются представители кабульских властей. Фото «НГ»
Как видно из этого документа, признание Москвой правительства «Талибана» не вызвало особых позитивных реакций у руководства спецслужб «яростных мулл». Напротив, талибы воспринимают российский политический жест как потенциальный фактор угрозы. Документ также стоит иметь в виду российским гражданам, желающим отправиться в путешествие в Афганистан: талибы могут принять туристов из РФ не как дорогих гостей.
Еще один любопытный документ под заголовком «Закупка военного имущества, техники, оружия для нужд Минобороны» был направлен в эти дни из военного ведомства «Талибана» в МИД. Бумага подписана министром обороны талибов муллой Мохаммадом Якубом. «Поскольку в последнее время Исламский Эмират был признан Россией, в будущем начнется новый этап сотрудничества, – говорится в тексте сообщения. – Военное оборудование этой страны, которое отличается высоким качеством и количеством, необходимо Министерству национальной обороны во всех его сферах. С этой целью мы планируем закупить упомянутое оборудование у России на основе взаимопонимания, поскольку ранее они уже сотрудничали с нами в некоторых областях». Мулла Якуб попросил МИД талибов «предпринять необходимые шаги для создания соответствующей основы в этой области».
Афганский источник, предоставивший этот документ, полагает, что инициатива Минобороны о скорейшей закупке российского вооружения является прежде всего проверкой искренности намерений Москвы: «Талибы хотят, чтобы Россия делом доказала свою готовность развивать сотрудничество с ними в сфере безопасности. Они будут требовать от Кремля крупных поставок военной техники, оружия и боеприпасов в максимально сжатые сроки, не обращая внимания на то, что армия России сама нуждается в оружии на украинском фронте. То, что талибы хотят устроить Москве проверку на надежность посредством военных закупок, говорит о том, что они не верят в искренность российских политических инициатив».
Автор: Андрей Серенко
Комментарии читателей Оставить комментарий
Разве абсолютно всё Кремль решает?
Не лез бы ты со своими куцыми интеренет-познаниями. Ни уха, ни рыла ты в этой теме.
Для меня стразу показалось странным, какой смысл признавать талибов? Самую агрессивную салафитскую идеологию вечных джехадистов против всех не верных.
Если это только не было сделано намеренно в ущерб безопасности России, как например накачка азиатскими магометанами России. Кстати, среди талибов таджиков живущих в Афгане более 60%!
А приглашение талибских мигрантов в РФ это вообще что то запредельное.
Если только в Кремле кто-то хочет создать в центре России какой нибудь исламским иммамат.
Бред какой-то.
У «России» есть спецслужбы??! Вы серьёзно, честно, «российские спецслужбы», а не Британские Агенты Британской Оккупации с 1991 года в пользу Британского империализма! Тогда почему пытки и удержание в заложниках 4 года Британскими спецслужбами с обращением в ФСБ и сотрудничество ФСБ против населения «России» это даже не казус, а норма! ФСБ ееееее и кто там у вас Британские Шпионские ЧИПы в голове населения с управлением из Лондона это как ядерное оружие массового ЧИПирования под видом ПЦР!!! «- Нам это не интересно!» В переводе с птичьего мы с Ми6 ЦРУ сотрудничаем мы в общем одно и тоже, аминь.
...