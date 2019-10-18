Вечный упадок сил – от чего проистекает, как лечится?

Можно ли приободрить астеника и как это сделать

Одни младенцы с первых дней жизни отличаются бодростью, хорошим аппетитом и жизненным тонусом, другие еле сосут, много спят и безучастно относятся к окружающему. Из первых вырастают активные бодрые люди, из вторых – медлительные и болезненные. Иногда астения – бессилие, потеря жизненной энергии – связана с физической или душевной болезнью, иногда это следствие темперамента и особенностей организма.

Когда настроение на нуле

Поставить диагноз «астения» может даже неспециалист – признаки заболевания достаточно характерны. Человек буквально источает уныние, у него трагически опущены уголки губ, грустные глаза, скудная мимика. Движения медленные, вялые, походка шаркающая, словно больной сильно устал, речь тихая. Садясь, астеник обычно сутулится, кисти рук безвольно висят, голова опущена. Аппетит как правило снижен, большинство отличаются худобой или даже страдают анорексией.

Телосложение у людей, больных с детства, так и называется – астеническое. Это узкие плечи, узкая, немного впалая грудь, худые руки и ноги, выступающий вперед живот, плоскостопие, бледная, дряблая кожа, слабо выраженная мускулатура. Если одной из причин астении был рахит, добавляются крупный выпуклый лоб и небольшой, скошенный подбородок. При приобретенной астении нередко появляется искривление позвоночника, человек выглядит ниже своего роста. Зрение и слух иногда страдают, но чаще у астеников проявляется гиперчувствительность и гипервозбудимость – они с трудом переносят громкие звуки, яркий свет и т.д.

Здоровье вообще слабое, наблюдаются повышенная утомляемость, резкие приступы полного упадка сил. При тщательном обследовании можно выявить гипотонию, вегето-сосудистую дистонию, гастрит, нарушения сердечного ритма или даже компенсированный порок сердца, изменения в щитовидной или поджелудочной железе, раннюю импотенцию или дисфункцию яичников.

Психика таких людей отличается лабильностью, некоторой неустойчивостью – настроение переменчиво, часто встречаются слезливость, мнительность, раздражительность, вспышки гнева, беспричинные капризы и агрессия. Астеники беспокойно и плохо спят, но при этом нередко страдают гиперсомнией, засыпая в самых неподходящих местах и в самое неудачное время. Интеллект не страдает, нередко оказывается даже выше среднего, но из-за медлительности и неловкости астеники производят невыгодное впечатление.

С обучаемостью и работоспособностью все непросто. В благоприятных условиях, при поддержке дружественных преподавателей или сотрудников, неспешный тихоня может творить чудеса, проявлять свои лучшие качества. У неопытного или грубого учителя, агрессивного работодателя, в шумном, душном помещении астеник результатов не даст.

Если диагноз поставлен в детстве, недуг удается если не вылечить, то компенсировать. Астеник может вырасти в позитивного, светлого и активного в меру сил человека, способного поддерживать себя в тонусе. Если астения возникает во взрослом или пожилом возрасте, всё зависит от причины, вызвавшей синдром.

Семь причин для уныния

Чем вызван астенический синдром? Причин масса.

1. Особенности конституции. Если отец и мать астеники, их дети скорее всего тоже окажутся худыми, печальными и медлительными, при этом или совершенно здоровыми или страдающими семейными заболеваниями – синдромом Марфана, пороком сердца, дискинезией желчных путей, непереносимостью казеина или глютенов.

2. Особенности развития беременности и младенчества. Токсикоз, авитаминоз, голодание, тяжелые болезни, алкоголизм или наркомания у матери, гипоксия плода, преждевременные роды, отказ матери от ребенка, госпитализм (долгое пребывание без мамы в больнице), тяжелые операции или инфекционные болезни, недостаточное питание.

3. Истощение. Алиментарная дистрофия, хронический недостаток необходимых для жизни питательных веществ и витаминов. Анорексия и жесткое следование несбалансированным диетам тоже могут привести к астении.

4. Невыносимые условия жизни. Постоянный холод, недостаток света, невозможность уединения, скученность, унижения и угрозы. С этим связана астения в тюрьмах, казармах, детских домах и домах престарелых.

5. Близость смерти. Астенический синдром проявляется, как сопутствующий диагноз, на терминальных стадиях рака, туберкулеза, злокачественной анемии, почечной недостаточности, СПИДа и т.д.

6. Тяжелый стресс. Чувство бессилия вкупе с нежеланием жить может быть следствием серьёзной физической или душевной травмы, попадания в опасную ситуацию. Астения возникает у жертв войны, заложников террористов, пострадавших от автокатастроф, землетрясений и других катаклизмов, у людей, потерявших близких. Иногда «спусковым крючком» оказывается болевой шок, ампутация конечности.

7. Душевные заболевания. Шизофрения, биполярное расстройство и деменция провоцируют развитие астении. Свою роль играет и депрессия, особенно хроническая.

Если рассматривать астенический синдром упрощенно, больному всё время недостает жизненных ресурсов, или мозгу кажется, что сил не хватает. Нарушается выработка эндорфинов, дофамина и серотонина, поступает меньше кислорода и питательных веществ, чем нужно. А организм вместо того, чтобы изыскать дополнительные источники питания, начинает экономить силы – так же как, к примеру, истощенные люди засыпают от голода, а замерзающие от холода.

Позитивный подход

Лечение астенического синдрома – непростая задача, устранить причину болезни удается далеко не всегда. Медики рекомендуют витамины, общеукрепляющие средства, антидепрессанты, но их тоже не всегда хватает. Нужны естественные источники сил, энергии и хорошего настроения.

Астеникам особенно важен полноценный отдых – как полный покой в тихой комнате, в комфортной кровати, так и перемена деятельности. Необходим свежий воздух, особенно в спальне. Очень полезны умеренные физические (ходьба, плавание, гимнастика) и интеллектуальные (чтение, кроссворды, логические игры) нагрузки. Рукоделие (вязание, вышивка, моделирование) не только отвлекает больного от мрачных мыслей, но и посредством активизации мелкой моторики стимулирует мозг.

Необходимо разобраться, что именно поднимает человеку настроение – лакомства, книги, фильмы, телефонные разговоры? И обеспечить доступ к необходимым ресурсам, даже если желание кажется абсурдным или опасным. В рассказе Куприна «Девочка и слон» замечательно описано, как умирающего ребенка вернуло к жизни исполнение заветной мечты – встреча с цирковым слоном.

Заряжают энергией всевозможные позитивные впечатления, контакт с близкими людьми, друзьями, домашними любимцами, комнатными растениями, природой. Астеникам противопоказаны многолюдные мероприятия, шумные концерты, но небольшие приятельские вечеринки придают им сил.

Лежачим больным необходимо обеспечивать контакт с внешним миром любыми способами – от открытых окон и террас до компьютеров для людей с ограниченными возможностями. При болях необходимо адекватное обезболивание, поскольку хронический болевой синдром усугубляет астению. Психологическую травму следует прорабатывать с психологом до тех пор, пока горе не перейдет в стадию принятия.

Питаться астеникам лучше часто и понемногу, выбирая достаточно калорийную, богатую витаминами пищу. Большинству из них полнота не грозит, так что следует использовать природные стимуляторы – шоколад, бананы, орехи, рыбий жир, мороженое. С кофе, чаем, мате и другими тонизирующими напитками следует соблюдать осторожность, чтобы избежать гипервозбуждения и резких скачков давления.

Даже если астению невозможно вылечить по объективным причинам, такому человеку вполне реально приспособиться к полноценной жизни в условиях постоянного упадка сил. Это проблема, но отнюдь не приговор!

Обязательно следует установить причину внезапного возникновения или резкого усиления астенического синдрома – чем раньше поставить диагноз, тем выше шанс выздороветь. Причиной может быть гипотиреоз, анемия, начинающийся диабет, болезнь Альцгеймера, нарушения мозгового кровообращения и т.д. Если вы или кто-то из ваших близких беспричинно ослабели, стали сонными, слезливыми, раздражительными, невнимательными и забывчивыми – обязательно обратитесь к терапевту и пройдите обследование.