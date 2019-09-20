Аспирин: панацея или враг здоровья?

Спустя век после изобретения этого препарата медики продолжают спорить о его воздействии

Сегодня аспирин, хорошо знакомый всем болеутоляющий препарат, является неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей, такой, как, например, зубная паста или шампунь. Но оправдано ли такое отношение к этому лекарству?

Некоторые абсолютно здоровые граждане нашей страны принимают этот разжижающий кровь препарат даже в качестве профилактического средства от инфаркта или инсульта. Этот способ предупреждения серьезного заболевания, однако, является весьма спорным и, как утверждают некоторые авторитетные специалисты в области медицины и фармацевтики, может быть опасным для здоровья.

Легендарное обезболивающее

Согласно статистическим данным Российской ассоциации здравоохранения, за прошедший год только в нашей стране в аптеках было продано около сорока миллионов упаковок аспирина. Последний называют самым успешным препаратом с точки зрения эффективности продаж, который когда-либо приходил на фармацевтический рынок.

Впервые аспирин появился в продаже в мае 1899 года в виде порошка, и произошло это благодаря немецкой фирме «Байер АГ». Активный ингредиент таблеток аспирина – ацетилсалициловая кислота (АСК – является эффективным средством борьбы с болевыми ощущениями, снижает температуру, а также оказывает противовоспалительное воздействие. АСК была получена химиком Карлом Герхардом ещё в далёком 1853 году, но только учёному Феликсу Хоффману из вышеуказанной фирмы удалось очистить это вещество до такой степени, что стало можно применять его в терапии. Первоначально аспирин был доступен лишь по рецепту врача и только в Германии. В таблетках (упаковки по 20 штук) он был выпущен уже в 1915 году.

Опасная профилактика

Решающим фактором для многих людей при приобретении именно этого лекарства является присущее АСК свойство разжижать кровь. Таким образом, аспирин может с полным правом называться препаратом, необходимым перенесшим сердечный приступ или инсульт больным, поскольку он предотвращает появление на стенках сосудов новых кровяных сгустков. Однако, как удалось выяснить ученым, таблетки, являющиеся благом для определенной группы пациентов, могут быть крайне опасны для не имеющих серьезных проблем со здоровьем людей.

Как известно, неоправданное и чрезмерное использование обезболивающих препаратов любого рода может нанести вред человеческому организму. Тем не менее, побочные эффекты от приема аспирина, по сравнению с последствиями воздействий других анальгетиков, могут быть весьма тяжелыми именно вследствие разжижающей кровь ацетилсалициловой кислоты, содержащейся в большой дозе в этом препарате. Специалисты Российской ассоциации здравоохранения, проведя ряд социологических опросов, выяснили, что немалое число людей ежедневно принимают таблетки аспирина, будучи при этом совершенно здоровыми. Результатом таких необдуманных действий могут стать язвы и кровотечения в желудке или кишечнике, серьезные заболевания почек и даже приступы астмы. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют не жалующимся на состояние здоровья людям воздержаться от регулярного использования содержащих АСК лекарств, в том числе и аспирина.

Вопреки всем заявлениям со стороны скептически настроенных ученых, представители одного из крупнейших производителей аспирина в мире – старейшей немецкой фармацевтической компании «Байер АГ», которая и начала производство ставшего самым популярным препарата, уже успели побывать с докладами в крупнейших медицинских университетах восьми стран. И там максимально убедительно рассказать о том, что употребление таблеток аспирина здоровыми людьми может помочь последним существенно снизить риск таких заболеваний, как инсульты и сердечные приступы. «Приемы аспирина в небольших дозах мы считаем вполне разумными с точки зрения профилактики проблем с кровеносными сосудами», – объяснял слушателями Уве Гесснер, научный сотрудник одной из дочерних фирм холдинга «Байер АГ».

Мнения разделились

Результаты ряда научных экспериментов, проведенных американскими учеными и врачами, доказали справедливость слов представителей немецкой фармацевтической компании. Однако со своими зарубежными коллегами категорически не согласился профессор Рэй Каузик из университета Святого Георгия в Лондоне (St George's University of London), известный в мировом сообществе исследователь. В своем интервью «Британскому медицинскому журналу» он заявил, что выступает категорически против приема таблеток аспирина для профилактики инфаркта миокарда и инсульта. «Регулярное употребление этого препарата увеличивает риск открытия внутреннего кровотечения на тридцать-сорок процентов», – сказал профессор. Гамбургский ученый, доктор Фридрих Хагенмюллер, также скептически отнесся к словам фармацевтов о безвредности разжижающего кровь вещества. «Принимать аспирин, находясь в полном здравии и не имея никаких на то серьезных причин, нельзя ни в коем случае: побочные эффекты очень быстро заставят забыть о каких-либо благоприятных воздействиях этого препарата», – пояснил свою точку зрения немецкий врач.

Средство от рака?

Несмотря на многочисленные предупреждения противников регулярного приема аспирина, многие медики по-прежнему апеллируют к свидетельствам профилактических эффектов этого лекарства. Так, сотрудники Немецкого центра по изучению рака в Гейдельберге недавно выдвинули предположение о том, что ставшее причиной столь горячих и неутихающих споров болеутоляющее способно предупредить рак кишечника. Работающая в этом центре Корнелия Ульрих, ведущий врач-онколог, заявила, что «возможность аспирина или подобных ему препаратов существенно снизить риск заболеванием рака толстой кишки является неоспоримым фактом». В настоящее время немецкие ученые готовятся к проведению экспериментов и набирают, исходя из определенных критериев, группы потенциальных пациентов онкологических клиник.

Врач в помощь!

До тех пор пока медики и фармацевты не сумеют прийти к единому мнению о пользе или вреде аспирина, решаться на долгосрочное и регулярное применение этого препарата или других лекарств, содержащих ацетилсалициловую кислоту, крайне не рекомендуется. По крайней мере, без предварительной консультации с врачом и без серьезных на то причин. Медикаментозное лечение с помощью аспирина, равно как и других обезболивающих, может быть чрезвычайно опасным, а его побочные эффекты совершенно непредсказуемыми.