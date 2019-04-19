Ученые выяснили, какие продукты вызывают рак кишечника

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Британские ученые из Оксфордского университета выяснили, что потребление красного и переработанного мяса каждый день даже в допустимых количествах, повышает вероятность заболеть раком кишечника.

Согласно данным исследования, риск заболевания раком кишечника был на 20 процентов выше у тех, кто потреблял в день в среднем 76 граммов красного и переработанного мяса, по сравнению с теми, кто ел 21 грамм и менее.

В то же время те, кто предпочитал клетчатку из хлеба и сухие завтраки из хлопьев, имели на 14 процентов более низкий риск колоректального рака. Рыба, птица, сыр, фрукты, овощи, чай и кофе не были связаны с риском заболеть раком кишечника, пишет РГ.

Исследование проводилось в течение почти шести лет. Ученые наблюдали за 500 тысячами британских пациентов обоего пола в возрасте от 40 до 70 лет. Они рассказывали о своем питании и образе жизни. При этом у пациентов, которые регулярно употребляли в пищу красное мясо, были зафиксированы 2609 случаев рака кишечника.