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Ученые выяснили, какие продукты вызывают рак кишечника

00:06 19.04.2019
Фото с сайта artpanorama.su

Британские ученые из Оксфордского университета выяснили, что потребление красного и переработанного мяса каждый день даже в допустимых количествах, повышает вероятность заболеть раком кишечника. 

Согласно данным исследования, риск заболевания раком кишечника был на 20 процентов выше у тех, кто потреблял в день в среднем 76 граммов красного и переработанного мяса, по сравнению с теми, кто ел 21 грамм и менее.

В то же время те, кто предпочитал клетчатку из хлеба и сухие завтраки из хлопьев, имели на 14 процентов более низкий риск колоректального рака. Рыба, птица, сыр, фрукты, овощи, чай и кофе не были связаны с риском заболеть раком кишечника, пишет РГ.

Исследование проводилось в течение почти шести лет. Ученые наблюдали за 500 тысячами британских пациентов обоего пола в возрасте от 40 до 70 лет. Они рассказывали о своем питании и образе жизни. При этом у пациентов, которые регулярно употребляли в пищу красное мясо, были зафиксированы 2609 случаев рака кишечника.

Темы: Здоровье
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Комментарии читателей
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19.04.2019, 05:07
Гость: Продукты

это такая,в сущности,гадость,есть среди них и вызывающие рак.Не любит Путин свой народ и ввел запрет на все продукты путем лишения народа денег,объявив себя спасителем от рака!
19.04.2019, 04:10
Гость: всё ведёт к смерти

Ох, уж эти британские учёные!
Наблюдали 500000 человек, из них среди регулярно употреблявших красное мясо у 2609-х случился рак кишечника. Но красное мясо - это, по сути, всё мясо, кроме птичьей грудинки. Кто-нибудь знает кого-то, кто бы питался исключительно ею? Что это за цифры - 76 г и 21 г мяса в день (да, еще и со смешной разницей в вероятности заболеть в 20%)? Где они нашли репрезентативные группы на такой рацион? Люди либо едят мясо (и тогда не меньше 100 г в день, если могут себе это позволить:), либо не едят вообще, и тогда они вегетарианцы. И, да, вегетарианцы в целом здоровее и живут дольше. Но ведь они при этом, сц-ко, еще, как правило, не курят, не пьют, на работе не напрягаются и йогой занимаются. Чего бы им так не жить долго? А, с другой стороны, нафига такая жизнь:)
Возвращаемся к исходным пятистам тысячам - так, сколько же среди них было вегетарианцев, потребителей исключительно грудинки и тех, кто хавает по 21 г красного мяса в день? И как у них было со смертностью от других болезней? Вопрос не праздный в связи с тем, что красное мясо является богатым источником жизненно необходимых человеку железа, цинка, фосфора, креатина, витаминов (ниацин, витамин B12, тиамин и рибофлавин) и липоевой кислоты, И при их недостатке человек тоже болеет. Правда, не раком кишечника, а другими, от которых помирает столь же неотвратимо и мучительно. Вот послабление вышло, верно?
Все, кто ест красное мясо, просто ест, просто живет - умирают.
Вывод - жить вредно!
19.04.2019, 03:50
Гость: Sans nom -трактат о корове.

Британские уценые индусы ,
Все на защиту священных коров!
Индюк будет сьеден! Корова за нами!
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