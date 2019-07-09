Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности

17:39

Госдума приняла законопроект, согласно которому людям с инвалидностью больше не придется предоставлять бумажные справки, чтобы подтвердить ее, пишет РИА Новости

"После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра", — пояснил спикер Вячеслав Володин.

В правительстве отметили, что закон связан с началом работы государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов". Предоставлять необходимые сведения будет Пенсионный фонд в электронной форме с соблюдением всех стандартов защиты информации.

Отмечается, что если в реестре не окажется нужных сведений, гражданин с инвалидностью сможет предоставить в соответствующие органы бумажные документы.

Володин ранее заявлял, что закон коснется более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями.

Также, согласно законопроекту, инвалидам не нужно будет получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку, его можно будет оформить вне зависимости от региона на портале госуслуг.

Ко второму чтению в законопроект добавили норму, согласно которой не менее десяти процентов мест на парковках общего пользования будет выделяться для бесплатной стоянки инвалидов I и II групп.

Порядок парковки для инвалидов III группы определит правительство.

На автомобилях должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид", а информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в Федеральный реестр инвалидов.

Разрешение можно получить не только на автомобиль, которым управляет инвалид, но и на машину, на которой его перевозят.

Закон должен вступить в силу 1 июля 2020 года. При этом устанавливается шестимесячный переходный период, в течение которого можно подать заявление на включение транспортного средства в соответствующий реестр.