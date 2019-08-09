Не выгодно: почему дешевые лекарства исчезают из аптек

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В России выросли продажи дорогих лекарств и упала реализация самых дешевых. Эксперты связывают это с тем, что аптекам просто выгоднее продавать дорогие препараты

На дорогие лекарства с производителями обычно заключены маркетинговые контракты. В Госдуме разрабатывают законодательную инициативу, чтобы исправить ситуацию.

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В России упали продажи дешевых лекарств, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group. При этом продажи дорогих препаратов, напротив, выросли.

За первое полугодие 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 руб. на 7,8% — с 211,3 тыс. упаковок до 227,7 тыс.

Продажи недорогих препаратов упали. Например, в ценовой категории от 150 до 500 руб. продажи снизились на 3,3% — с 750,9 тыс. до 726,4 тыс. упаковок, а в категории от 50 до 150 руб.— на 3% — с 600,9 тыс. до 582,7 тыс. упаковок.

Продажи самых дешевых лекарств стоимостью до 50 рублей снизились еще больше – на 7%, с 1,1 млн до 977,1 тыс. упаковок.

Падение продаж недорогих лекарств произошло впервые за последние три года.

По данным издания, аптечные сети оказались не готовы продавать недорогие лекарства, поскольку бонус с их продаж низкий.

По словам заместителя гендиректора фармпроизводителя Stada CIS Ивана Глушкова, объемы производства напрямую зависят от объема продаж. Таким образом, большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты с производителями.

«Разумеется, чем дороже лекарства, тем выше бонус», — говорит Глушков.

Кроме того, фармритейлеры указывают на инфляцию. Из-за нее увеличилась стоимость некоторых препаратов, и они перешли в другую категорию с более высокой ценой.

Вместе с тем отсутствие в аптеках дешевых лекарств связано с тем, что производители не хотят выпускать такие препараты на рынок. Особенно это касается препаратов, входящих в перечень жизненно важных.

Дело в том, что цены на них регулируются и не меняются несколько лет. Это невыгодно, поскольку растет себестоимость производства.

Пока в натуральном выражении доля препаратов в аптеках по цене выше 500 рублей составляет всего 9,1%. Тогда как доля препаратов по цене до 50 руб., от 50 до 150 руб., от 150 до 500 руб. составляет 38,8%, 23,2% и 28,9% соответственно.

Тем не менее, в ближайшие годы структура продаж в натуральном выражении будет меняться в пользу более дорогих препаратов, сказала изданию гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Вымывание дешевых препаратов из аптек уже началось.

В настоящее время в рамках рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан готовится пакет законодательных решений, цель которых ограничение маркетинговых бонусов, а также наделение фармдистрибуторов правом осуществлять дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.

Таким образом законодатели намерены добиться ограничения монополизма сетей.

В пресс-службах Минздрава и Минпромторга заявили, что регулярно осуществляют мониторинг цен и ассортимента ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) в аптеках.

Ранее стало известно, что госзакупки жизненно важных лекарств массово срываются по всей стране — 25% тендеров не состоялись. Количество госзакупок, которые не состоялись, выросло с 31,8 тыс. в первой половине 2018 года до 60,8 тыс. в первой половине 2019 года, то есть практически в два раза.

Производители отказываются участвовать в них из-за невыгодных условий, выдвинутых заказчиками.

С 2019 года при обосновании начальной минимальной цены контракта на поставку лекарственных препаратов госзаказчики используют модель расчета по референтным ценам. Это значит, что госзаказчик должен выставить минимально возможную стоимость контракта, что невыгодно производителям.

Большинство тендеров было сорвано в регионах, указано в исследовании. Причем проблемы возникали с недорогими препаратами, такими как натрия хлорид, декстроза, преднизолон.

Среди федеральных тендеров чаще всего срывалась закупка препарата для лечения ВИЧ ламивудин. Это лекарство является одним из основных препаратов, закупаемых для ВИЧ-инфицированных и входит практически во все схемы лечения.

Согласно последним данным, россияне стали экономить на лекарствах. Продажи лекарств в аптеках сократились впервые с 2015 года. В январе-мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад, указывалось в отчете DSM Group.

Кроме того, за 4 месяца в ведомство обратились 3500 россиян. Больше половины жалоб связаны с отсутствием в аптеках выписанных лекарств.

По версии Росстата, среднестатистический житель России в месяц тратит на лекарства менее тысячи рублей.