Минздрав предложил работодателям проверять своих сотрудников на алкоголь

12:55

Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ «Укрепление общественного здоровья».

В нем же ведомство рекомендовало нанимателям вводить штрафы за курение на работе.

Согласно опубликованным рекомендациям, цель тестирования на алкоголь — выявление сотрудников компаний, злоупотребляющих спиртными напитками, и предотвращение несчастных случае. Такие проверки могут быть как плановыми, так и без предупреждения. В случае отказа от прохождения теста работником, результат теста следует считать позитивным.