]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

Минздрав предложил работодателям проверять своих сотрудников на алкоголь

12:55 18.08.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ «Укрепление общественного здоровья».

В нем же ведомство рекомендовало нанимателям вводить штрафы за курение на работе.

Согласно опубликованным рекомендациям, цель тестирования на алкоголь — выявление сотрудников компаний, злоупотребляющих спиртными напитками, и предотвращение несчастных случае. Такие проверки могут быть как плановыми, так и без предупреждения. В случае отказа от прохождения теста работником, результат теста следует считать позитивным.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Источники вредного воздействия на здоровье, Министерство здравоохранения РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.08.2019, 18:52
Гость: Каменюка

У этой тети нет эмоций
Ей бы черная форма была бы в самый раз
18.08.2019, 18:28
Гость: СМ

Это сотрудников Минздрава надо проверить на алкоголь! Потому что с трезвых глаз такую хрень, какую они придумывают, на-гора не выдашь. То предлагают работодателям штрафовать курильщиков, то отслеживать в рабочем коллективе алкоголиков. Да если работник хороший и дело своё знает, то какая разница работодателю, выпил он накануне вечером или нет? А вот в Минздраве, видимо, прямо с утра накатывают! А как глаза зальют, так начинают марать бумагу своими тупыми инициативами!
18.08.2019, 17:57
Гость: Цитата

— Он, главное, спрашивает: «Почему вы пьёте?»
— Не пьёт один верблюд, житель пустыни.
— И рыба копчёная не пьёт. А чего ей пить — она сама закуска.
«Дайте жалобную книгу» — советская лирическая комедия Эльдара Рязанова.
Все комментарии (16)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.