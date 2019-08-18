Минздрав предложил работодателям проверять своих сотрудников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ «Укрепление общественного здоровья».
В нем же ведомство рекомендовало нанимателям вводить штрафы за курение на работе.
Согласно опубликованным рекомендациям, цель тестирования на алкоголь — выявление сотрудников компаний, злоупотребляющих спиртными напитками, и предотвращение несчастных случае. Такие проверки могут быть как плановыми, так и без предупреждения. В случае отказа от прохождения теста работником, результат теста следует считать позитивным.