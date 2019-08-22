В России из-за нехватки лекарств умерли за месяц восемь детей

13:00

За месяц в России умерли восемь тяжелобольных детей из-за отсутствия необходимых зарубежных лекарств, которые не зарегистрированы на территории страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

«За этот месяц умерли восемь детей из нашего списка, которые ждали этих лекарств. Родители будут продолжать нелегально покупать эти препараты, до октября дети не перетерпят, эти препараты невозможно отменять», — написала Мониава.

Она добавила, что индивидуальная закупка лекарств — это временное решение проблемы. Препараты необходимо зарегистрировать в России, а также урегулировать процедуру сбора информации о пациентах, которым нужны эти лекарства.

Ранее стало известно, что правительство поручило Минздраву совместно с регионами определить потребности несовершеннолетних пациентов в наркотических и психотропных препаратах, которых нет в России в нужной форме, чтобы закупить их за границей.

Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян за покупку иностранных незарегистрированных в России психотропных препаратов, которые необходимы тяжелобольным детям. Чаще всего инциденты были связаны с противосудорожным лекарством «Фризиум». Последний такой случай произошел 15 августа с москвичкой, которая забирала с почты заказанные таблетки. Ее задержали и завели дело о контрабанде наркотических и психотропных средств (часть 1 статьи 229.1 УК России). После общественного резонанса и проверки прокуратуры дело закрыли.