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Препарат «Фризиум» смогут получить не более 5% нуждающихся детей

10:56 23.09.2019
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Не больше 5 процентов детей смогут получить препарат "Фризиум", пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидию Мониаву.

По ее словам, Минздрав ведет сбор данных о детях, которым необходим препарат "по какой-то одним им понятной системе". При этом горячая линия, куда можно было бы задавать вопросы по поводу незарегистрированных препаратов, так и не появилась.

Она добавила, что у 90% семей не оформлены требуемые документы, более того, нет понимания какие документы нужны и кто должен их оформлять.

"Информации от Минздрава, куда обращаться родителям за документами - нет, - отметила она. - Родители приходят в поликлинику, говорят, что их ребенку нужен фризум. Там требуют предъявить результат федерального консилиума, кто назначил препарат. Консилиума у родителей нет. Поликлиника отсечает - ну тогда мы не можем внести ребенка в список".

По ее словам, сейчас родители на свой страх и риск продолжают покупать препарат нелегально, однако это риск, что в любой момент родители могут быть задержаны со всеми вытекающими от сюда последствиями.

Темы: Лекарственное обеспечение в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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23.09.2019, 14:08
Гость: stalker

И как всегда все будет объяснено отсутствием средств у государства на закупку дорогостоящих лекарств. Зато деньги на модернизацию армии Абхазии в российском бюджете всегда найдутся. Вот и собирает народ средства с протянутой шапкой всем миром для лечения больных детей в стране. И как при таком отношении к детям это государство уважать ?
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