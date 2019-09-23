Препарат «Фризиум» смогут получить не более 5% нуждающихся детей

10:56

Не больше 5 процентов детей смогут получить препарат "Фризиум", пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидию Мониаву.

По ее словам, Минздрав ведет сбор данных о детях, которым необходим препарат "по какой-то одним им понятной системе". При этом горячая линия, куда можно было бы задавать вопросы по поводу незарегистрированных препаратов, так и не появилась.

Она добавила, что у 90% семей не оформлены требуемые документы, более того, нет понимания какие документы нужны и кто должен их оформлять.

"Информации от Минздрава, куда обращаться родителям за документами - нет, - отметила она. - Родители приходят в поликлинику, говорят, что их ребенку нужен фризум. Там требуют предъявить результат федерального консилиума, кто назначил препарат. Консилиума у родителей нет. Поликлиника отсечает - ну тогда мы не можем внести ребенка в список".

По ее словам, сейчас родители на свой страх и риск продолжают покупать препарат нелегально, однако это риск, что в любой момент родители могут быть задержаны со всеми вытекающими от сюда последствиями.