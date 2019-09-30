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Детские онкологи пригрозили увольнением в полном составе из НМИЦ им Блохина

18:34 30.09.2019
Скриншот с YouTube

Детские онкологи пригрозили увольнением в полном составе из Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии и гематологии имени Блохина.

О своем решении врачи заявили в открытом видеообращении, которое размещено на ресурсах профсоюза "Альянс врачей". Медики уволятся из НИИ детской онкологии в том случае, если там не будет произведена смена руководства.

В видеообращении врачи заявили, что новое руководство онкоцентра "не дает им честно выполнять свой врачебный долг".

Новая администрация была назначена в НИИ детской онкологии в июне текущего года. В начале сентября появилась информация, что врачи центра жалуются на доносительство, запугивание со стороны нового руководства и требования массовых увольнений, а на отказ уволиться по собственному желанию, им грозили сократить ставки.

В администрации центра полностью отрицали возникший конфликт, заявив, что сокращают только открытые вакансии. А на прошлой неделе был уволен один из авторов видеообращения, профессор, доктор медицинских наук Георгий Менткевич, который внедрил в России трансплантацию костного мозга у детей. В обращении говорится, что он уволился под давлением.

Врачи заявили, что на протяжении уже многих лет помещения центра для детей находятся в ужасном состоянии: там нет вентиляции, стены покрыты плесенью, палаты переполнены. Новые корпуса строят по 20 лет, но их ввод в эксплуатацию постоянно откладывается.

Врачи обратили вниамние на то, что новое руководство не интересуется проблемами института, а занимается продвижением своих людей, в результате чего страдают дети. Они потребовали отстранить новое руководство института, провести аудит сторительства новых корпусов, а также сделать прозрачной систему начисления заработной платы.

Врачей поддержали родители детей, которые лечатся в центре, которые записали свое видеообращение. В нем они заявили, что в центре отстутствуют необходимые противоопухолевые препараты, их приходится закупать за свой счет. Также иногородним приходится платить за проживание в Москве на время прохождения амбулаторного лечения детей, так как пансионат для бесплатного проживания превращен в "коммерческий отель".

Они добавили, что им запретили общаться с представителями средств массовой информации. "Требуем взять на контроль обещания по вводу в эксплуатацию новых корпусов института", - подчеркнули они.

Темы: Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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30.09.2019, 22:38
Гость: ...

Конечно. А что?
30.09.2019, 22:15
Гость: Гость

У нас анекдот один был - хочешь осчастливить пенсионный фонд - умри молодым. Представляю, насколько будет счастливо их новое руководство, если они все дружно уйдут. Это же сколько бабла можно будет взять за трудоустройство своих знакомых. Ведь не какая-то несчастная районная больница на краю света, а целый НИИ. Представляю, сколько желающих туда попасть. Так что товарищи, вы поторопитесь, а то у вашего руководства наверное уже целая очередь выстроилась из желающих побыстрей занять ваше место. Помню, когда я работала в городской детской больнице, как раз пенсионная реформа у нас была. Так медсестер с врачами тогда тоже немало уволилось. И что с того - сражу же конвейером стали устраиваться новые люди. Оказывается у него целый список был - так что не все желающие даже и попали тогда. А я вот наоборот - назло не ухожу, пока всех своих врагов не выживу - чтобы не радовались. Вообщем шефа сняли - теперь он просто зам, но думаю что ненадолго - его жена уже уволилась. Бывшая главбух тоже ушла, новая я думаю тоже не долго задержится. Вообщем думаю, что я их все-таки доведу. А вот потом можно будет и уходить со спокойной душой, если захочу конечно...
30.09.2019, 22:10
Гость: Им, врачам,

объединится, тогда скворцовы зачесались бы.
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