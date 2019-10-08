На Чукотке зафиксирована самая высокая смертность от алкоголя

13:31

Самая высокая смертность от алкоголя зафиксирована на Чукотке, пишет РБК со ссылкой на собственное исследование.

Издание проанализировало статистические данные смертности, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составило список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.

В публикации отмечается, что от вызванных употреблением алкоголя последствий россияне гибнут примерно так же часто, как суммарно в результате транспортных происшествий разных видов (1% от всех смертей в 2018 году), убийств (0,4%) и самоубийств (1%).

Согласно собранным данным, в Чукотском автономном округе коэффициент смертности из-за алкоголя составил почти 13 человек на 10 тыс населения (каждый девятый умерший).

Далее следуют Магаданская область (10 человек на 10 тысяч, каждые 11 умерших), Ивановская область (9 человек на 10 тысяч населения).

Наименьшие показатели смертности от алкоголя наблюдаются в Ингушетии, там за 2018 год смертей от злоупотребления алкоголем не было.

Почти все умершие от алкоголя - мужчины трудоспособного возраста. Ранее Минздрав заявлял, что смертность мужчин трудоспособного возраста по всей России составляет 735 случаев на 100 тыс человек населения, при этом порядка 70% смертей связаны с алкоголем.