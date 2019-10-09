FUE метод пересадки волос - особенности и этапы осуществления процедуры

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На сегодняшний день появилось множество видов хирургических вмешательств с целью улучшения внешнего вида пациента

Одной из подобных операций является пересадка волос. Данная процедура позволяет в прямом смысле слова пересадить волосы с одного участка на другой. Благодаря данной особенности появилась возможность возобновления роста на проблемных участках. Кроме того, процедура позволяет скрыть различные шрамы и иные повреждения, резко бросающиеся в глаза.

FUE пересадка волос - прогрессивный и действенный метод

Миру было явлено множество способов пересадки волос. Одним из популярных и результативных методов является пересадка волос FUE. Стоит заметить, что данный метод появился в конце прошлого века. Но за весь период своего существования и до сегодняшнего дня он продолжает оставаться одним из наиболее популярных способов.

Операция FUE осуществляется посредством экстракции фолликулярных объединений. Данный метод относится к бесшовным, но минимальные хирургические вмешательства всё же имеют место быть. Процедура осуществляется в несколько этапов:

• Первым делом производится забор так называемых графтов, которые представляют собой несколько волосяных фолликулов. Процедура осуществляется специальными панчами, представляющими собой небольшие инструменты с острыми вращающимися наконечниками. Их диаметр ненамного превышает диаметр фолликулов, поэтому оставляемые рубцы практически незаметны.

• Далее в зоне, на которую планируется пересадка взимаемых донорских материалов, делаются надрезы.

• Третий этап заключается в помещении графтов, тех самых волосяных фолликулов в выполненные надрезы. Обычно данная операция осуществляется посредством пинцета.

Преимущества данного способа пересадки

Несмотря на давнее появление, FUE метод пересадки волос являет собой современную процедуру с применением модернизированных инструментов и современных практических наработок. Благодаря данным особенностям, пересадка FUE производится безболезненно и в короткие сроки. В большинстве случаев операция осуществляется за один день.

Помимо ручной операции, FUE пересадка может быть произведена механическим способом. Но последний требует большого опыта, специальных наний и уверенной работы с инструментом. Поэтому производить её должен квалифицированный хирург с большим стажем. Основным же достоинством механической пересадки является низкая травмоопасность и последующая эстетичность. Также механический способ обеспечит большую производительность и высокое качество процедуры.