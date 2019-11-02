ЭКО — решение проблемы бесплодия?

20:10

К сожалению, бесплодие среди семейных пар — далеко не самая редкая проблема

Согласно статистическим данным, в Российской Федерации показатель первичного бесплодия составляет около 15%. Причиной патологии могут стать как женские, так и мужские факторы.

Многие медицинские учреждения, в том числе и клиника репродуктивной медицины «АльтраВита» предлагают в качестве решения проблемы бесплодия ЭКО. Многие пациенты, которые провели экстракорпоральное оплодотворение, уже стали счастливыми родителями. Вместе с тем, есть пары, которые никак не могут отважиться на процедуру.

О том, что такое ЭКО и как проходит процедура нам расскажет ведущий специалист клиники «АльтраВита» Литвинов Владимир Валентинович.

— Здравствуйте, Владимир. Сегодня мы затрагиваем такую важную тему, как ЭКО. Расскажите, пожалуйста, детальнее, в чем суть процедуры?

— Добрый день. ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение — вспомогательная репродуктивная технология, суть которой заключается в оплодотворении яйцеклетки за пределами женского организма, «в пробирке». После успешного оплодотворения, эмбрионы развиваются в специальных условиях, а через 3 — 5 дней их переносят в полость матки. Зародыши имплантируются в слизистую оболочку и продолжают свое развитие, как это происходит при естественной беременности.

— Как давно начали применять процедуру ЭКО в медицинской практике?

— Впервые на женщине технология была применена в 1978 году, в Великобритании. Со временем эффективность процедуры была доказана, и сейчас она применяется практически во всех развитых странах мира.

— Владимир, расскажите, пожалуйста, как проходит ЭКО?

— ЭКО проводится согласно определенным схемам, так называемым протоколам. Каждый протокол имеет свои особенности, но все они составлены по общему алгоритму — стимуляция суперовуляции, пункция яичников, оплодотворение яйцеклеток, выращивание эмбрионов, перенос зародышей в полость матки, констатация факта беременности.

— Не могли бы вы рассказать детальнее о каждом из этапов?

— Первый этап — подготовка будущих родителей. Паре предстоит избавиться от вредных привычек, нормализовать вес тела, сдать ряд анализов. Уже на этом этапе женщине назначают прием фолиевой кислоты и других витаминов. Стимуляция суперовуляции заключается в приеме гормональных средств, которые будут провоцировать созревание нескольких яйцеклеток одновременно. Когда яйцеклетки созреют, врач при помощи тонкой иглы извлекает их из фолликулов и передает эмбриологам. Процедура проходит под общим наркозом, поэтому абсолютно безболезненна. В это же время подготавливают сперму партнера. Оплодотворение проводится в условиях эмбриологической лаборатории. После успешного оплодотворения материал помещают в специальные условия, где проходит развитие зародышей. На 3- 5 день, при помощи катетера, эмбрионы переносят в полость матки, а женщине назначают поддерживающую терапию. Первый тест на беременность нужно делать не раннее, чем через две недели.

— Позволяет ли ЭКО обойти такую проблему, как мужское бесплодие?

— Да, это действительно так. В «АльтраВита» применяют такие технологии как ИКСИ, ПИКСИ, ИМСИ. С их помощью можно оплодотворить яйцеклетку, имея в наличии всего несколько здоровых сперматозоидов, которые отбираю по разным показателям. Если же в семенной жидкости половых клеток не обнаруживается, проводим биопсию яичка, что значительно повышает шансы на успех. В остальном процесс проведения процедуры не отличается от обычного ЭКО.

По идее ИКСИ, ПИКСИ, ИМСИ — это вспомогательные технологии, повышающие результативность ЭКО. Есть и другие методики, которые используют для этих целей. Например, преимплантационная генетическая диагностика (ПГД), с помощью которой можно еще до переноса эмбриона проверить нет ли у эмбриона хромосомных аномалий. Ведь такие дефекты могут привести к гибели плода или появлению у него различных дефектов развития.

Еще одна новая технология, которую используют в нашей клинике — определение веретена деления. При ИКСИ она помогает точнее определить место интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в яйцеклетку, чтобы избежать повреждения внутриклеточных структур. Поэтому мы всегда разъясняем нашим пациентам для чего нужна та или иная процедура. Ведь главное — это не просто получить беременность, а выносить и родить здорового малыша.

— Какова вероятность успеха при применении ЭКО?

— Среднестатистический мировой показатель успешности ЭКО составляет 40 — 45%, но он во многом зависит от индивидуальных особенностей пациентки. Молодые женщины без экстрагенительной патологии беременеют в 80 — 90% случаев. В более старшем возрасте показатель снижается до 30%. Это еще один повод не откладывать рождение ребенка, следить за своим здоровьем, посещать врача не только когда без этого не обойтись, но и ради профилактики.

— Что бы вы могли сказать в заключение своим настоящим и потенциальным пациентам?

— Прежде всего, хочу обратить внимание на своевременность обращения в клинику. Чем раньше поставлен диагноз, тем легче излечить бесплодие. Поэтому, если в течение года активной половой жизни у вас не получается зачать ребенка естественным путем, не стесняйтесь обращаться к врачу. В «АльтраВита» работают высококвалифицированные гинекологи и репродуктологи, которые помогут вам решить проблему.