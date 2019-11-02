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Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

16:45 2.11.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли. Об этом сообщил в своем Telegram-канале  заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Уровень потребления соли приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Напомню, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы - инфаркта или инсульта", - цитирует Салагая ТАСС.

Замминистра отметил, что речь идет не о той соли, которая используется только для досаливания, а об общем количестве, поступающем с едой. Он также привел способы уменьшения потребления соли, рекомендованные ВОЗ. Среди них сокращение употребления соленых закусок и соусов, использование меньшего количества соли при приготовлении еды, отсутствие солонок на столе и выбор продуктов с ее низким содержанием.

Темы: Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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03.11.2019, 01:14
Гость: Махмуд

Ах, какой умный женщина.
02.11.2019, 21:54
Гость: Жлобы.Вам это аукнется.

Разделяю ваше мнение.Я храню в памяти для русского народа простую водородную технологию Спасения людей,заменяющую нефть и газ.Это и новый способ движения летательных аппаратов в атмосфере и космосе,а мне все эти 40 лет работы над "тарелкой "ни одна .... не дала кусок хлеба .Только непосильные налоги всю жизнь и пенсия в 60 долларов на старости лет в 81 год.
02.11.2019, 21:33
Гость: чинделе

Когда- то суточная норма потребления соли определялась в 3 г. В Европе, в среднем употребляли 6 г.
А в Японии- 15. Грамм. В сутки. По инфарктам, инсультам, гипертонии,- одно из последних мест в мире. К тому же умные.
Неправильные они какие- то. Или не они. Или дело не в соли. Но поистерить надо.
Пройдёт и это. С холестерином же заткнулись, так и с солью будет.
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