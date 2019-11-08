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Росстат впервые посчитал ведущих здоровый образ жизни россиян

09:55 8.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Росстат выяснил, что доля россиян, которые ведут здоровый образ жизни, в 2019 году составила 12%. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Согласно расчету Росстата, люди, ведущие ЗОЖ, не курят, едят не меньше 400 грамм овощей и фруктов в день, потребляют ежедневно не больше пяти грамм соли, имеют не меньше 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, а также мало пьют (не более 168 грамм чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 грамм для женщин).

Как выяснилось, по данному показателю лидирует Ингушетия. Там сторонниками здорового образа жизни оказалась почти половина населения (49%). Второе место занимает Крым - 29,2%. Тройку лидеров замыкает Адыгеия - 28,8%. В первую пятерку также вошли Чувашия (25%) и Воронежская область (24%).

В Москве этот показатель составляет 8,8%, в Санкт-Петербурге — 6,8%.

Последние места по распространенности здорового образа жизни заняли Чукотка (0,4%), Тыва (1%), Ненецкий автономный округ (2,1%), Хабаровский край (2,2%) и Забайкальский край (3%).

Темы: Статистические данные и прогнозы, Здоровье, Пропаганда здорового образа жизни, Росстат
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Комментарии читателей
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08.11.2019, 14:33
Гость: Архип Лукич

В феврале умер тесть. Диагноз - рак. 83 года.
20 минут назад умер двоюродный брат жены. Диагноз - рак. 52 года.
Я, конечно, рад за 12% прыгающих, бегающих и т.д. здоровяков, НО у нас в стране даже не эпидемия, а пандемия рака.
08.11.2019, 14:00
Гость: Александр

Очень классный ЗОЖ: 168 граммов чистого спирта - это, на минуточку, 420 граммов водки или другого крепкого 40-градусного напитка, а также на выбор - 1,5 литра столового вина или 4 литра пива. В неделю!!
Автора методики - в студию))
08.11.2019, 13:26
Гость: Петров

Это настораживает.Они берут на учёт тех кто остался???
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