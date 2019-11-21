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В России введут дистанционный медосмотр для некоторых категорий работников

11:44 21.11.2019
Фото с сайта sostav.ru
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Минздрав России предлагает ввести в законодательство новый правовой институт – медицинский дистанционный контроль состояния здоровья некоторых категорий работников, пишет РИА Новости.

В документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, поясняется, что дистанционный медосмотр предполагает использование телемедицинских технологий, то есть врач и работник не находятся рядом.

Ведомство предлагает внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс, в закон "Об основах охраны здоровья граждан", а также в закон "О безопасности дорожного движения".

Законопроект устанавливает понятие медицинского дистанционного контроля за здоровьем работника, виды контроля, временные периоды и порядок его проведения, уточняется в документе. Проект коснется россиян, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта.

Кроме того, для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры для выявления состояний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, а также для определения факта употребления алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. Осмотры включают в себя профилактический медосмотр и химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Подобные осмотры предполагается проводить каждые 6 месяцев.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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21.11.2019, 14:21
Гость: Главное -

на забыть искусственный интеллект Медведева.
21.11.2019, 14:01
Гость: нетолерантный

чем то ЭТО вызывает в памяти приснопамятного героя "Кабачка 13 стульев" ... пан...(не помню имени)БОКСЁР-ЗАОЧНИК...судя по всему умственный уровень инициаторов данной "инициативы" полностью соответствует умственному уровню БОКСЁРА-ЗАОЧНИКА
21.11.2019, 13:27
Гость: Капитан Очевидность

"...дистанционный медосмотр предполагает использование телемедицинских технологий, то есть врач и работник не находятся рядом."
Это как? По скайпу осматривать?
Одна умалишенная уже лечит страну по телевизору в костюме матки.
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