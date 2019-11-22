Ротавирус близко: рост заболеваемости зафиксирован по всей стране

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Осенне-зимний период является пиковым по охвату и количеству заболеваемости острыми кишечными инфекциями

Специалисты подчеркивают, что это сезонное явление характерно как для осени, так и для весны и связано с активизацией норо- и ротавирусов.



Фото с сайта xakac.info

Наиболее «заразными» в это время становятся общественные места, особенно закрытые помещения. Кроме того, большую угрозу вирусы представляют для детей и подростков. У них норо- и ротавирус проявляются остро и сопровождаются всеми характерными признаками: рвота, понос, высокая температура, слабость, озноб. У взрослых часто наблюдается бессимптомное течение болезни.

Именно поэтому первыми под удар сезонных вирусных инфекций попадают детсады и школы. К концу ноября по всей стране зафиксировано массовое закрытие образовательных учреждений на карантин. На вынужденные «каникулы» отправились дети из Екатеринбурга и Пензенской области, занятия приостановлены в Ростове-на-Дону. Большое количество школ закрылось на Ямале, в Приамурье и Чувашии, а на Кубани одновременно госпитализировали более полусотни детей. Эпидемия прошлась по Ульяновской, Ивановской, Тюменской и Саратовской областям.

Распространение острых вирусных инфекций, как и простудных заболеваний, становится наиболее частой причиной карантинов. «Более 20 % заболевших ОРВИ и гриппом – этот показатель, по которому руководитель образовательной организации должен приостановить образовательный процесс, либо также если 20 % превысил уровень заболеваемости, в отдельной группе закрывается группа на семь дней, а если в саду будет более 20 % заболевших, он обязан будет закрыть уже весь детский сад», – отметила эксперт отдела по организации дошкольного образования, работе с населением и образовательными учреждениями МКУ «УДОУ» Тюменской области Людмила Гриновская.

На недавнем заседании Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при Администрации Ханты-Мансийска обсудили рост заболеваемости ОКИ. Из общего числа заразившихся 22% приходится на детей 3-6 лет и 4% на – подростков. При этом специалисты регионального Роспотребнадзора подчеркнули, что ситуация типичная для данного периода.

Стоит отметить, что, несмотря на обусловленную сезонностью высокую заболеваемость, специалисты региональных ведомств проводят эпидемиологические расследования. Это необходимо, в том числе для исключения возможности заражения через пищу или воду. Так, Людмила Куликова, главный государственный санитарный врач Заречного Пензенской области, где пострадало сразу 53 ученика, сообщила, что результаты всех проб продуктов с пищеблока и воды удовлетворительные. Чаще всего норо- и ротавирусные инфекции путают именно с пищевыми отравлениями. Причиной становится схожая симптоматика, но специалисты подчеркивают, что лечение в обоих случаях различается. Во избежание осложнений необходимо в первую очередь обратиться к врачам. В целом в Пензенской области зафиксирована нестабильная ситуация по острым кишечным инфекциям. На прошлой неделе было зарегистрировано 193 случая заболевания, а ещё неделей ранее – 198. Общий показатель равен почти 15 на 100 000 населения, что выше среднего многолетнего уровня на 17,7%.



Фото с сайта 2photo.ru

Учитывая эпидемиологический подъем вирусных инфекций, в образовательных учреждениях страны начата массовая профилактическая дезинфекция. Кроме того, специалисты поясняют, что большинство ОКИ, в частности норо- и ротавирусы, передаются преимущественно контактно-бытовым путём, поэтому необходимо не только усиление контроля над соблюдением санитарных и эпидемиологических требований в школах и детсадах, но и повышение у граждан заботы об индивидуальной гигиене. Врачи напоминают, что другое название большинства ОКИ – болезни немытых рук.