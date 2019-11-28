Депздрав Москвы снял ролик о вампирах и «антипрививочниках»

18:49

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал в своем YouTube-канале ролик под названием "Что общего между вампирами и вакцинацией?".

Как заявили в ведомстве, создатели этого ролика использовали юмор и нестандартный подход к проблеме, пишет РИА Новости.

В ролике поднимается проблема отказа от прививок. В нем рассказывается о пользе прививок, которые помогают защитить ребенка от опасных заболеваний. По сюжету, вампир приводит дочь на прием к врачу и интересуется, может ли его ребенок пить кровь "антипрививочников". Врач отвечает, что их кровь "может быть очень опасной", так как прививки защищают от многих заболеваний.



