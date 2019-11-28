]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

Депздрав Москвы снял ролик о вампирах и «антипрививочниках»

18:49 28.11.2019
Стоп-кадр из видео

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал в своем YouTube-канале ролик под названием "Что общего между вампирами и вакцинацией?".

Как заявили в ведомстве, создатели этого ролика использовали юмор и нестандартный подход к проблеме, пишет РИА Новости.

В ролике поднимается проблема отказа от прививок. В нем рассказывается о пользе прививок, которые помогают защитить ребенка от опасных заболеваний. По сюжету, вампир приводит дочь на прием к врачу и интересуется, может ли его ребенок пить кровь "антипрививочников". Врач отвечает, что их кровь "может быть очень опасной", так как прививки защищают от многих заболеваний.


 

Темы: Москва, Здравоохранение и медицина в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2019, 23:52
Гость: Чавес 10

По поводу пользы прививок говорить не имеет смысла, если не нарушается федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике..." в соответствии с п. 1 ст. 5 которого граждане должны знать о всех возможных поствакцинальных осложнениях. Но как быть в феноменом антигенного импринтинга, возникающего после вакцинации против гриппа? Иммунология, которую изучают врачи, она слишком обрезан, до политкорректности. У вас наивные представления о вакцинации
28.11.2019, 20:28
Гость: Как что?

Корь, дифтерия, например.
28.11.2019, 20:01
Гость: Вопреки планам упырей

В замедленном темпе народ вымирает...
"Копушу" Депздрав поспешить призывает,
Отказами от вакцинации чтоб
Тянуть прекращал он с отправкою в гроб!
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>




















]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.