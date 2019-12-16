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Власти Москвы решили создать в поликлиниках и больницах «исцеляющую среду»

18:01 16.12.2019
Поликлиника
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Так называемую «исцеляющую среду» московские власти намерены создать при помощи архитектурных решений и организации медицинского обслуживания в столичных больницах и поликлиниках.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

«Перед нами стоит задача создать психологически комфортную среду для поступающих в поликлиники и больницы пациентов. Так называемая исцеляющая среда заключается в ряде архитектурных решений, оформлении внутреннего пространства, организации логистики внутри лечебных учреждений и самого лечебного процесса», - заявил Бочкарев.

Данная работа, по словам Бочкарева, является частью проекта реновации системы здравоохранения Москвы.

Бочкарев также отметил, что принцип «исцеляющей среды» будет использоваться как при реконструкции уже существующих зданий, так и при строительстве новых больниц и поликлиник. «Безусловно, это добавляет работы архитекторам и строителям, однако такой подход имеет неоценимые плюсы», - сказал глава департамента.

Темы: Москва, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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16.12.2019, 21:19
Гость: mesozoic_2

"Власти Москвы решили создать в поликлиниках и больницах «исцеляющую среду»"
+
Вместо общедоступной медицины "исцеляющая среда", вместо развития экономики "инвестиционный климат".
+
Проходимцы.
16.12.2019, 18:45
Гость: Среда,

А остальные дни недели?
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