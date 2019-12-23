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Ежегодно клиника Ассута в Тель-Авиве принимает от 30 000 до 50 000 медицинских туристов со всех уголков мира

Современное техническое оснащение, высококлассные специалисты, удобная организация режима пребывания, доступные цены на диагностику и лечение – вот лишь краткий перечень преимуществ, доступных пациентам клиники Ассута.

Диагностика и лечение каких заболеваний возможно в клинике Ассута

К специалистам клиники Ассута для диагностики и лечения обращаются различные категории пациентов, страдающих от:

- Онкопатологий

- Заболеваний сердечно-сосудистой системы

- Поражений опорно-двигательного аппарата

- Заболеваний мочевыделительной системы

- Неврологических нарушений

- Патологий эндокринной системы

- Аутоиммунных заболеваний

- Поражений дыхательной системы

- Патологий желудочно-кишечного тракта

- Нарушений в работе репродуктивной системы, в том числе бесплодия

Специалисты клиники в своей практике используют как консервативные, так и хирургические методы. К первому направлению относится медикаментозное воздействие, назначение физиотерапевтических процедур, составление диеты. Чтобы своевременно скорректировать программу лечения, каждому пациенту проводят круглосуточный мониторинг состояния. Действие позволяет выявить нарушения на ранней стадии их развития и своевременно ликвидировать.

Операции проводят только в том случае, когда пациент изначально поступил в тяжелом состоянии и нельзя медлить с терапией; либо при отсутствии эффекта от консервативного метода.

Особенность и одновременно преимущество лечения в клинике Ассута – возможность прохождения минимально травмирующего оперативного вмешательства. Такой подход направлен на сохранение органа. Это означает, что он не утратит свою функциональность и в будущем не понадобится выполнение трансплантации.

Преимущества лечения в клинике Ассута

Существует несколько причин, почему для прохождения лечения все чаще выбирают клинику Ассута:

1. Гарантия постановки достоверного диагноза. В клинике Израиля вопросу обследования уделяется настолько же повышенное внимание, как и теме подбора и проведения лечения. Для диагностики используют безопасную, высокоточную технику мировых производителей. Неправильно поставленный диагноз может стоить пациенту не только здоровья, но и жизни. Чтобы избежать ошибок, к вопросу определения диагноза подходят коллегиально. При этом учитывают результаты исследований, ранее пройденных пациентом.

2. Применение современных, эффективных лекарств. В Израиле не возникает проблем с подбором необходимой стратегии терапии. В стране на высоком уровне функционирует фармацевтическая промышленность. Каждый поступивший пациент может рассчитывать на прохождение лечения препаратами, которые действительно показаны в его клиническом случае. Поскольку в стране не возникает дефицита лекарств, во время назначения терапии пациенту не заменяют необходимые медикаменты менее эффективными аналогами.

3. Использование современного лечебно-диагностического оборудования. Специалисты клиники Ассута не применяют устаревшую, неактуальную технику. В распоряжении врачей только информативное оборудование.

4. Обеспечение комфортными условиями пребывания. Каждый пациент может сосредоточиться только на вопросе выздоровления, не отвлекаясь на менее значимые действия. В клинике Ассута особенное значение уделяется вопросу соблюдения стерильности.

5. Повышение шансов на выздоровление при тяжелых болезнях. В Израиль нередко приезжают для устранения злокачественных опухолей. В клинике Ассута практикуют специалисты, благодаря большому опыту которых повышается вероятность положительного прогноза.

6. Удобная система приема. Ни один пациент не вынужден подолгу ожидать своей очереди. Всем больным уделяется достаточный объем внимания. Это особенно важно, поскольку на лечение в клинику Ассута нередко приезжают люди, требующие экстренного получения медицинской помощи. В таком состоянии ожидание своей очереди приравнивается к непозволительной потере ценного времени. С учетом этого фактора, уже с момента госпитализации каждому пациенту предоставляется медицинский сервис.

7. Использование надежных, проверенных методов устранения заболеваний. В отличие от других стран, где современные варианты ликвидации различных патологий – только изучают, в Израиле их уже активно применяют на практике.

8. Сохранение личной информации пациента. Все сведения, которые относятся к состоянию здоровья больного (его диагноз, факт обращения в клинику и применяемые лекарства) – не подлежат разглашению.

9. В клинике Ассута в Израиле каждого иностранному пациенту обеспечивают сопровождение переводчика.

10. Низкий риск развития рецидива патологии.

11. Благоприятные климатические условия, что позволяет быстрее достичь выздоровления.

Благодаря высокому профессионализму врачей клиники многие пациенты избежали наступления инвалидности и смогли вернуться к полноценной жизнедеятельности.