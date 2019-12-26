Эпидемиологическая обстановка накаляется: вирусные инфекции накрывают страну

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Вирусы атакуют россиян накануне праздников. Медики призывают уделить внимание личной гигиене, избегать мест большого скопления людей и проводить вакцинацию

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Мягкая зима может спровоцировать волну вирусных инфекций. Такую мысль высказала руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии ФГБУ НИЦ имени Гамалеи Елена Бурцева. По ее мнению, теплая погода создает благоприятные условия для распространения заболевания, а также «подталкивает» людей активнее посещать общественные места и контактировать друг с другом.

Специалисты не устают напоминать гражданам о необходимости профилактики. Коварные вирусы легко находят «адресатов» контактно-бытовым путем, поэтому в период вспышек нужно следить за соблюдением правил личной гигиены, а также обрабатывать помещения с помощью средств, содержащих хлор. Не лишней будет и прививка от инфекционных заболеваний. «Вакцинация – вещь безоговорочно очевидная», – подчеркнул депутат и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

В Приамурье, по данным Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в конце декабря активизировались кишечные инфекции вирусной этиологии. Норо- и ротавирусы преимущественно атакуют детей школьного и дошкольного возраста. Их основные симптомы –тошнота, рвота, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, резкое поднятие температуры, слабость, озноб и обезвоживание. В отличие от обычного отравления, симптомы вирусов могут сохраняться у пациентов до месяца.

Не уступает свои позиции ОРВИ: в Коми ситуация уже находится на уровне масштабного эпидемического порога. Об этом в декабре заявили эксперты вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми». За три недели декабря было зарегистрировано более 8 035 случаев заболевания жителей, в 68% пострадали дети. Местные власти ввели полный карантин в нескольких образовательных заведениях, частично учебный процесс приостановили в 47 классах 27 школ и 17 группах 17 детских садов.

В Нижнем Новгороде также на карантин закрыли школу, в которой 26 детей заразились кишечной инфекцией. При лабораторном обследовании материалов учащихся выяснилось, что причиной заболевания стала дизентерия. Носительство вируса выявлено у работника пищеблока.

Напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается сейчас по всей стране. Эксперты уже зафиксировали нарастание вирусных инфекций в Москве и области, а также в Петербурге. В Бурятии медики считают, что грядущая эпидемия может стать одной из тяжелейших за последние 15 лет.

